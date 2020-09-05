Українська співачка Даша Астаф'єва ошелешила сміливим образом у напівпрозорій сукні

Як повідомляє Politeka.net, знаменитість виклала на своїй сторінці в соцмережі "Instagram" відверті фото, для якого приміряла вельми незвичайний образ. Зірка позувала в наряді з гофрованої тканини тілесного кольору, яка великими оборками повисла на боках. Ще однією особливістю сукні стало хвилююче уяву декольте і, фактично, відсутність подолу.

Для більшої пікантності Даша Астаф'єва високо підняла одну ногу, блиснувши пружним стегном. До того ж, вона розвела руки в сторони і закинула на плечі великий букет хризантем.

Користувачі соцмережі оцінили зовнішній вигляд співачки і залишили їй багато захоплених відгуків в коментарях:

"Дашуля красуня🔥 🔥 🔥"; "Господи, яка красуня! Попередні фото теж вогонь. Але вони такі нуар, а ця прям німфа❤️"; "Зефірка)"; "Ваууу... шикарна 🌟"; "Краса"; "Ніжність"; "Дашенька, красива квіточка 😍❤️"; "Боже. Ну нарешті фото, гідне тисяч лайків".

Раніше Даша Астаф'єва виклала сміливий знімок на якому постала в обтягуючій сукні леопардового забарвлення, його фішкою стала незвичайна зона декольте: бюст зник за тоненькими лямочками. Виконавиця опинилася біля живоплоту, поставивши руки на пояс. Неможливо не захопитися її тонкою талією. Великі сережки і яскравий макіяж доповнили образ.

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