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Депутаты Верховной Рады предложили ввести денежные компенсации за задержку пенсий, зарплат и других выплат

С такой инициативой 4 сентября выступил парламентский комитет Рады по вопросам социальной политики и защите прав ветеранов.

"Члены комитета решили рекомендовать Верховной раде принять за основу проект закона о внесении изменений в закон "О компенсации гражданам потери части доходов в связи с нарушением сроков их выплаты" (№ 3817)", - указано в сообщении.

В пояснительной записке члены комитета отметили, что поправки не приведут к дополнительным расходам государственного бюджета.

Курс валют в Украине 5 сентября застынет перед грандиозным падением, доллар и евро разорвут гривну «в клочья»

Так, доллар с понедельника неожиданно наберет. Торги начнутся с +4,09 гривны. Ожидается, что гривне удастся сдерживать «натиск» валюты.

Евро также подорожает. С понедельника за банкноту номиналом в сто евро придется отдать больше на 12,7 гривны.

Курс валют в Украине 5 сентября будет выглядеть следующим образом.

С первого января 2021 года размер минимальной зарплаты увеличится на 20%

Так, специалист Руслан Спивак предполагает, что оставить ставку на прежнем уровне, а именно 6%, поможет увеличение размеров зарплат в сентябре.

По мнению другого эксперта Оксаны Шведы, большую роль при определении ставок сыграет рост зарплат в 2021 году, который способен создать предпосылки изменения монетарной политики.

Эксперты рассказали, как повышение "минималки" повлияет на определение учетной ставки.

Напомним, пенсии в Украине вырастут уже с сентября, в Кабмине сделали заявление: кому светит надбавка.

Как сообщала Politeka, пенсию не получат многие украинцы, власти боялись напрямую об этом говорить

Также Politeka писала о новых доплатах к пенсиям, в Раде сообщили, кого готовятся радовать: "Мы ожидаем 15 сентября..."









