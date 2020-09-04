Депутати Верховної Ради запропонували ввести грошові компенсації за затримку пенсій, зарплат та інших виплат
Як стало відомо Politeka.net, з такою ініціативою 4 вересня виступив парламентський комітет Ради з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів, пише "РБК-Україна" з посиланням на інформаційне управління Апарату ВР.
"Члени комітету вирішили рекомендувати Верховній Раді прийняти за основу проект закону Про внесення змін до Закону "про компенсацію громадянам втрати частини доходів у зв'язку з порушенням термінів їх виплати" (№ 3817)", - зазначено в повідомленні.
Автори ініціативи пропонують розширити список грошових виплат, за прострочення яких українцям належить компенсація. У нього хочуть додати пенсію, щомісячне довічне утримання, соціальну допомогу, зарплати, стипендії та суму індексації доходів. У згаданому законі вказані також джерела фінансових надходжень. У пояснювальній записці члени комітету зазначили, що поправки не призведуть до додаткових витрат державного бюджету.
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Варто зазначити, що минулого січня Кабінет міністрів підтримав схожий законопроект, який передбачав копенсації для українців, однак коли уряд на чолі з екс-прем'єром Олексієм Гончаруком відправили у відставку - документ не стали розглядати у Верховній Раді.
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