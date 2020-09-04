Депутати Верховної Ради запропонували ввести грошові компенсації за затримку пенсій, зарплат та інших виплат

Як стало відомо Politeka.net, з такою ініціативою 4 вересня виступив парламентський комітет Ради з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів, пише "РБК-Україна" з посиланням на інформаційне управління Апарату ВР.

"Члени комітету вирішили рекомендувати Верховній Раді прийняти за основу проект закону Про внесення змін до Закону "про компенсацію громадянам втрати частини доходів у зв'язку з порушенням термінів їх виплати" (№ 3817)", - зазначено в повідомленні.

Автори ініціативи пропонують розширити список грошових виплат, за прострочення яких українцям належить компенсація. У нього хочуть додати пенсію, щомісячне довічне утримання, соціальну допомогу, зарплати, стипендії та суму індексації доходів. У згаданому законі вказані також джерела фінансових надходжень. У пояснювальній записці члени комітету зазначили, що поправки не призведуть до додаткових витрат державного бюджету.

Варто зазначити, що минулого січня Кабінет міністрів підтримав схожий законопроект, який передбачав копенсації для українців, однак коли уряд на чолі з екс-прем'єром Олексієм Гончаруком відправили у відставку - документ не стали розглядати у Верховній Раді.

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