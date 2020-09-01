Стало известно, кто еще из украинцев может рассчитывать на доплаты к пенсиям

Об этом заявила нардеп Галина Третьякова, передает Интерфакс-Украина.

По словам парламентария, с 2021 года Кабмин с Радой планируют ввести доплаты к пенсиям украинцев старше 75 лет.

Внедрение новых доплат будет проходить по принципу тому, как в 2020 году были введены надбавки к пенсиям людям старше 80 лет.

"Сейчас мы ожидаем 15 сентября, когда будет внесен государственный бюджет. Я - на постоянном контакте с министром финансов. Он закладывает надбавку и для лиц 75+. Будем помогать людям, которые работали в основном в советское время и имеют очень малую пенсию сейчас", – предупредила глава профильного комитета Рады.



Добавим, что в текущем году Парламент утвердил два закона, согласно которым люди от 80 лет дополнительно получили не только доплату в 1 тыс. грн, которая была предоставлена единовременно почти, но ежемесячную надбавку в размере 500 грн, которую будут выплачивать пожизненно.

"А тому, кому 80+ и он одинок, еще установлена доплата на уход - более 700 грн в месяц", – резюмировала Третьякова, общаясь с журналистами.



Ранее мы предупреждали, что украинцам будут по-новому выплачивать пенсии.

По словам советника главы Минсоцполитики, назначение выплат будет происходить автоматически, но не для всех.

«Если у Пенсионного фонда имеется вся информация, мы готовы к автоматическому назначению. Но в электронном виде персонифицированная информация у нас есть только с 2000 года. Но люди, которые сегодня выходят на пенсию, имели стаж и до этого периода. Поэтому сегодня говорить о массовом переходе на назначение автоматической пенсии еще рановато», - ранее предупреждал Шамбир.

Напомним, пенсии в Украине вырастут уже с сентября, в Кабмине сделали заявление: кому светит надбавка.

Как сообщала Politeka, пенсию не получат многие украинцы, власти боялись напрямую об этом говорить

Также Politeka писала, что новую пенсию с 1 сентября получат не все