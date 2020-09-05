Курс валют в Україні 5 вересня застигне перед грандіозним падінням, долар і євро розірвуть гривню «на шматки»
Про це повідомляє Politeka з посиланням на дані Національного банку.
Так, Долар з Понеділка несподівано набере. Торги почнуться з + 4,09 гривні. Очікується, що гривні вдасться стримувати «натиск» валюти.
Євро також подорожчає. З Понеділка за банкноту номіналом в сто євро доведеться віддати більше на 12,7 гривні.
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Курс валют в Україні 5 вересня буде виглядати наступним чином:
100 доларів – 2769,08 гривні;
100 євро - 3273,19 гривні.
При цьому Російський рубль буде по-справжньому "відгрібати" від гривні: за одну банкноту потрібно буде віддати лише 3,683 грн.
До цього ми наводили слова економіста, який зробив важливе застереження щодо курсу долара.
Так, за словами економіста Євгена Невмержицького, курс 29 грн/Долар, передбачений у Державному бюджеті на 2021 рік, економічно не обґрунтований.
"З приводу курсу, який планується встановити на рівні 29 грн. Немає жодних економічних підстав для такого курсу, курс в Україні має бути стабільним. Тримати стабільний курс гривні - це стратегічно важливе завдання, це конституційний обов'язок Національного банку", - сказав економіст.
Нагадаємо, що виплата по боргу МВФ боляче вдарить по долару: з'ясувалося, яким буде курс гривні у вересні.
Як повідомляла Politeka, яким буде курс валют до кінця року, в НБУ озвучили прогноз: до чого готуватися українцям.
Також Politeka писала, що Долар знову тисне гривню, Нацбанк оновив курс валют в Україні: до чого готуватися.