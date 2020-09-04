Стало відомо, до чого готуватися

З першого січня 2021 року розмір мінімальної зарплати збільшиться на 20%

Експерти розповіли, як підвищення "мінімалки" вплине на визначення облікової ставки.

Так, фахівець Руслан Співак припускає, що залишити ставку на колишньому рівні, а саме 6%, допоможе збільшення розмірів зарплат у вересні.

На думку іншого експерта Оксани Шведи, велику роль при визначенні ставок зіграє зростання зарплат у 2021 році, який здатний створити передумови зміни монетарної політики, пише ubr.ua.

Банкір Роман Лепак повідомив, що вересневе підвищення мінімалки на 6% трохи вплине на зростання споживчих цін на тлі уповільнення збільшення зарплат під час карантину.

Як зазначив Лепак, підвищення зарплати на 20% з 1 січня 2021 року помітно відіб'ється на інфляції. Тоді від НБУ потрібно перейти до більш стриманої монетарної політики, а значить деякого підвищення облікової ставки в першому кварталі 2021 року.

Експерт Олександра Печерицина повідомив, що зростання "мінімалки", швидше за все, прискорить інфляцію, а також буде відслідковуватися центробанком протягом переглядів облікової ставки.

Фахівець Сергій Колодій теж упевнений, що підвищення зарплат з 1 січня та 1 липня 2021 року загрожує значними проінфляційними очікуваннями.

Нагадаємо, з 1 вересня медпрацівникам підвищать зарплати на 25%, 50% і 75%, а розмір оновленої виплати буде залежати від їх категорії.

Глава МОЗ Максим Степанов також заявляв, що зарплата лікарів в середньому після підвищення з 1 вересня зросте на 3,5 тисяч, середнього персоналу - на 2,5 тисяч, а для молодших медсестер - на 1250 гривень.

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