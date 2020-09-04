Звезды "Квартал 95" воспалили воображение поклонников постельной сценой

Как сообщает Politeka.net, кадры из нового концерта появились на странице "Женского квартала" в социальной сети "Инстаграм". Свежий выпуск покажут на телеканале "1+1" 5 сентября.

Во время одного из номеров Ирина Сопонару вышла на сцену в тонком кружевном пеньюаре, судя по кадру, она играла девушку в спальне. Актриса запечатлена сидящей на большой двуспальной кровати и прикритой одеялом. На другом фото Сопонару уже в белом платье сидит на той же кровати рядом с Юрием Великим, который, вероятно, играет президента Владимира Зеленского.

"Сделать круче премьеру "Вечернего Квартала" могут только девочки из "Женского Квартала"!", - отмечается в описании.

Кроме того, "Квартал 95" заинтриговал кадрами из номера, посвященного Дню знаний. Анастасия Оруджова предстала в образе учительницы в черно-белом костюме с жилеткой, Юрий Крапов сыграл чем-то расстроенного физрука, а Александр Пикалов - кричащего трудовика с молотком в руках. Их выходки ошарашили мальчика, который в школу с букетом цветов.

Ранее Ирина Сопонару выложила знойный кадр возле бассейна, продемонтирировав свое загорелое тело в купальнике. Также на фото можно увидеть, как девушка слегка опустила руку вниз под плавки.

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