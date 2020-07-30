Звезда студии «Квартал 95» Ирина Сопонару произвела фурор ярким образом

Звезда «Женского Квартала» показала гламурное фото в своем миниблоге, передает Politeka.net.

Ирина Сопонару опубликовала снимок, на кортом она запечатлена в кружевном платье цвета фуксия.

На лице артистки яркий макияж с помадой в тон платья. Образ дополняют массивные сережки.

Отметим, образ пришелся по вкусу фолловерам актрисы.

«Боже какая ты тут красивая❤️❤️❤️», «Огонь», «Красотка прям Вау», «Шикарно», «Очень красивая», «Супер», «Обалденная», «Какая красота, глаза слепнут», «Бомба», «Богиня», - засыпали Сопонару комплиментами.

Ранее мы сообщали, что известная украинская актриса Ирина Сопонару показала настоящий соблазн.

На фото Ирина позировала в темном платье, а волосы собрала в хвост. В руках Сопонару черные трусики, которые взяла зубами, а рукой потянула от себя. Сказать, что фото вышло очень горячим, ничего не сказать. Фанаты оказались просто в восторге от такого соблазна.

Напомним, роскошная блондинка из "Квартал 95" расстегнула блузку до предела, засветив лишнее.

Как сообщала Politeka, белокурая красотка из "Квартал 95" припустила платье, показав наслаждение: "Ангелочек".

Также Politeka писала, что горячая блондинка из "Квартал 95" показала мастер-класс по соблазну: "Голову сносит".