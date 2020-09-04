Зірки "Квартал 95" запалили уяву шанувальників постільною сценою

Як повідомляє Politeka.net, кадри з нового концерту з'явилися на сторінці "жіночого кварталу" в соціальній мережі "Instagram". Свіжий випуск покажуть на телеканалі "1+1" 5 вересня.

Під час одного з номерів Ірина Сопонару вийшла на сцену в тонкому мереживному пеньюарі, судячи з кадру, вона грала дівчину в спальні. Актриса зображена сидить на великому двоспальному ліжку і прикритою ковдрою. На іншому фото Сопонару вже в білій сукні сидить на тому ж ліжку поруч з Юрієм Великим, який, ймовірно, грає президента Володимира Зеленського.

"Зробити крутіше прем'єру" Вечірнього Кварталу "можуть тільки дівчатка з"жіночого кварталу"!",- наголошується в описі.

Крім того, "Квартал 95" заінтригував кадрами з номера, присвяченого Дню знань. Анастасія Оруджова постала в образі вчительки в чорно-білому костюмі з жилеткою, Юрій Крапов зіграв чимось засмученого фізрука, а Олександр Пікалов-кричущого трудовика з молотком в руках. Їхні витівки ошелешили хлопчика, який до школи з букетом квітів.

Раніше Ірина Сопонару виклала спекотний кадр біля басейну, продемонструвавши своє засмагле тіло в купальнику. Також на фото можна побачити, як дівчина злегка опустила руку вниз під плавки.

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