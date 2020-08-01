Украинские артистки Ирина Сопонару и Элина Мбани, которые прославились благодаря участию в проектах «Квартал 95», сверкнули невероятными фигурами
На странице Ирины Сопонару в Инстаграм появилось совместное фото девчонок с мероприятия, передает Politeka.net. Обе красотки, которые известны своей невероятной худобой, засветили молодые упругие тела в роскошных платьях. Так как фото было черно-белое, невозможно рассмотреть цвет платья, но видно, что оба они достаточно откровенные.
На фото видно изящные плечи звезд и тонкие ключицы.
«Девочки от Марты Адамчук», - подписала снимок Ирина, отмечая, что их фотографировала коллега.
За час фото собрало более 3 тысяч лайков. В комментариях девушкам оставили массу комплиментов.
Мокрая Оля Полякова в одном купальнике показала грудь крупным планом: идеальный ракурс
Украинцам грозит массовая отмена выплат, деньги в бюджете почти закончились: «Уже с августа…»
Бесстыжая Асмус разделась до пояса, показав, что потерял Харламов: топ горячих образов актрисы
Асмус в одном кружевном белье пошла вразнос после развода с Харламовым: "Повезет же кому-то"
«Инь-Янь», «Красотки», «Вау», «Завидные холостячки», «Как всегда огонь», - пишут пользователи сети.
Ранее мы писали, что в «Женском квартале» каждая актриса исполняет отведенную ей роль. Есть ведущие актрисы, а есть девушки, которые чаще выступают в массовке. Также в шоу есть четыре вокалистки, которые чаще поют, чем выступают в миниатюрах.
Ирина Сопонару является одной из ведущих звезд. Кроме работы в «Женскому квартале» она также заменила Елену Кравец в шоу Чисто NEWS.
Напомним, что шаловливые красотки из "Квартал 95" показали, как развлекаются летом: топ самых жарких фото.
А еще Politeka писала, что Ирина Сопонару нарядилась в кружева и свела с ума: «Богиня, прям глаза слепнут».
Также Politeka сообщала, что Ирина Сопонару свела с ума запретными кадрами в расстегнутой рубашке: «Ух какая».