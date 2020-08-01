До чего же красивые

Украинские артистки Ирина Сопонару и Элина Мбани, которые прославились благодаря участию в проектах «Квартал 95», сверкнули невероятными фигурами

На странице Ирины Сопонару в Инстаграм появилось совместное фото девчонок с мероприятия, передает Politeka.net. Обе красотки, которые известны своей невероятной худобой, засветили молодые упругие тела в роскошных платьях. Так как фото было черно-белое, невозможно рассмотреть цвет платья, но видно, что оба они достаточно откровенные.

На фото видно изящные плечи звезд и тонкие ключицы.

«Девочки от Марты Адамчук», - подписала снимок Ирина, отмечая, что их фотографировала коллега.

За час фото собрало более 3 тысяч лайков. В комментариях девушкам оставили массу комплиментов.

«Инь-Янь», «Красотки», «Вау», «Завидные холостячки», «Как всегда огонь», - пишут пользователи сети.

Ранее мы писали, что в «Женском квартале» каждая актриса исполняет отведенную ей роль. Есть ведущие актрисы, а есть девушки, которые чаще выступают в массовке. Также в шоу есть четыре вокалистки, которые чаще поют, чем выступают в миниатюрах.

Ирина Сопонару является одной из ведущих звезд. Кроме работы в «Женскому квартале» она также заменила Елену Кравец в шоу Чисто NEWS.

Напомним, что шаловливые красотки из "Квартал 95" показали, как развлекаются летом: топ самых жарких фото.

А еще Politeka писала, что Ирина Сопонару нарядилась в кружева и свела с ума: «Богиня, прям глаза слепнут».

Также Politeka сообщала, что Ирина Сопонару свела с ума запретными кадрами в расстегнутой рубашке: «Ух какая».