Дочь больной раком актрисы Анастасии Заворотнюк, Анна, поделилась своими переживаниями

Как пишет Politeka.net, она опубликовала серию новых фото на своей странице в соцсети "Инстаграм". Для фотосессии в одном из московских отелей девушка нарядилась в легкое черное платье с бретельками, под которое не надела бюстгальтер.

На одном из снимков Анна Заворотнюк устроилась на кровати, чуть согнув ноги в коленях. Длинный разрез платья открыл волнующий вид на стройные бедра девушки. Красотка обняла свои колени, а вторую руку забросила себе на плечо.

На других снимках дочь актрисы позирует на балконе, то присев в уголке кованного ограждения, то опираясь на перила. Она также показала свое лицо крупным планом, зажмурив глаза с густыми тенями на веках.

"Осенью в воздухе витает какое-то неуловимое чувство вдохновения 🍂🍁 это время подведения итогов и в то же время ожидания чего-то нового 🦋 а у вас бывает осенние вдохновение?", - поделилась своими впечатлениями Анна Заворотнюк.

Пользователи социальной сети в комментариях обратили внимание, что девушка сильно напоминает свою знаменитую маму:

"У вас очень красивые глаза как у вашей мамы 😍 она моя любимая актриса, я не пропускала ни одной серии сериала - Моя прекрасная няня... ваша мама невероятна красивая и добрая! 🌹"; "Необыкновенная женщина 😍😍😍"; "Чудесна, выразительные черты лица 😘"; "Анечка, красотка невероятная)♥️😻"; "Анечка, вы как мои мысли прочитали❤️ И ещё такое чувство спокойствия, и ожидания чего-то хорошего и чудесного👏 Вы безумно красивая и нежная😍 Счастья ❤️❤️❤️"; "Вы очень красивая девушка! Восхищаюсь вашей красотой и женственностью ✨🌹 приятной осени вам! ☀️🍁"; "На маму похожа".

Напомним, отец Жанны Фриске удивил словами о болезни Заворотнюк: "Сначала стало лучше, а потом...".

Как сообщала Politeka, больная раком Заворотнюк решила прервать молчание спустя год, состояние актрисы резко изменилось.

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