Дочка хворої на рак актриси Анастасії Заворотнюк, Анна, поділилася своїми переживаннями

Як пише Politeka.net, вона опублікувала серію нових фото на своїй сторінці в соцмережі "Instagram". Для фотосесії в одному з московських готелів дівчина вбралася в легке чорне плаття з бретельками, під яке не одягла бюстгальтер.

На одному зі знімків Анна Заворотнюк влаштувалася на ліжку, трохи зігнувши ноги в колінах. Довгий розріз сукні відкрив хвилюючий вид на стрункі стегна дівчини. Красуня обняла свої коліна, а другу руку закинула собі на плече.

На інших знімках дочка актриси позує на балконі, то присівши в куточку кованого огорожі, то спираючись на перила. Вона також показала своє обличчя крупним планом, заплющивши очі з густими тінями на повіках.

"Восени в повітрі витає якесь невловиме почуття натхнення 🍂 🍁 це час підведення підсумків і в той же час очікування чогось нового 🦋 а у вас буває осіннє натхнення?",- поділилася своїми враженнями Анна Заворотнюк.

Користувачі соціальної мережі в коментарях звернули увагу, що дівчина сильно нагадує свою знамениту маму:

"У вас дуже гарні очі як у вашої мами ☺ вона моя улюблена актриса, Я не пропускала жодної серії серіалу-Моя прекрасна няня... ваша мама неймовірна красива і добра! 🌹"; "Незвичайна жінка 😍😍😍"; "Чудесна, виразні риси обличчя 😘"; "Ганнуся, красуня неймовірна)♥️😻"; "Ганнуся, ви як мої думки прочитали❤️ І ще таке відчуття спокою і очікування чогось хорошого і чудового👏 Ви шалено красива і ніжна😍 Щастя ❤️❤️❤️"; "Ви дуже красива дівчина! Захоплююся вашою красою і жіночністю ✨ 🌹 приємної осені вам! ☀️🍁"; "На маму схожа".

Нагадавши, батько Жанни Фріске здивував словами про хворобу Заворотнюк: "спочатку стало краще, а потім...".

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