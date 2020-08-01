Отец умершей от рака певицы Жанны Фриске признался, что очень сильно переживает за здоровье актрисы Анастасии Заворотнюк

Об этом Владимир Копылов рассказал в интервью изданию «Собеседник».

Комментируя выписку актрисы из больницы, отец покойной певицы ометил:

«Трудно сказать, хорошо это или плохо, когда человека отпускают из больницы. Нам тоже разрешили в какой-то момент побыть дома. Тогда Жанне стало лучше, и на протяжении четырех месяцев все было хорошо. А потом резко наступило ухудшение. И за семь месяцев она ушла. Неизвестно, как будет в случае с Настей. Дай Бог, чтобы все было хорошо».

Как известно, у Жанны Фриске диагностировали глиобластому в тот период, когда она была беременна первенцем. Все началось с обычной головной боли, котораямучила звезду шоу-бизнеса с середины 2013 года. Диагноз стал шоком для всех родных артистки и ее поклонников, хотя сама она приняла новость с присущей ей стойкостью. Лечение звезда начала только после рождения сына Планона.

Жанне предложили лечение препаратом, убивающим вирусы. Один укол лекарства стоил 60 тысяч долларов. Однако, когда ей стало легче, ее гражданский супруг Дмитрий Шепелев решил остановить лечение, после чего произошел рецидив.

Родители и сестра артистки винят телеведущего в том, что это он виноват в смерти Жанны. Он якобы держал в руках все карты, на которые певице приходили деньги на лечение. После смерти артистки отношения испортились вконец, потому что Шепелев не дает им сына Платона, а также строит новые отношения.

В разговоре с журналистами Копылов также пожаловался на то, что родственники Анастасии Заворотнюк не обращались к ним за советами по лечению из-за того, что они сами так и не смогли спасти Жанну.

Отец певицы отметил, что за прошедшие годы появились новые методы лечения, которые наверняка смогут поставить Заворотнюк на ноги.

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