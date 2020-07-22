У поклонников Анастасии Заворотнок, которая борется с раком мозга, появился повод для радости – говорят, артистке стало настолько лучше, что она готовится дать интервью

Уже год актриса Анастасия Заворотнюк борется с тяжелым заболеванием – глиобластома (рак мозга). Все это время поклонники звезды с замиранием сердца следят за ее здоровьем и ждут новостей от ее родных. Но вот, наконец, и для них наступил праздник – dni.ru сообщают о том, что актриса готовится к важному интервью, пишет Politeka.net

Анастасия Заворотнюк в предполагаемом интервью, которое должно пройти уже совсем скоро, расскажет о событиях, которые произошли с ней за последний год, о борьбе с раком и эмоциональных переживаниях, связанных с болезнью. Кроме того, он расскажет о инновационном американском лечении, которое, возможно, помогло ей выкарабкаться буквально с того света.

Отметим, что подлинной информации о состоянии артистки, ее жизни и ситуации в семье почти ничего неизвестно, поскольку родные артиста почти ничего не говорят. Муж Анастасии – Петр Чернышов, который почти все время находится рядом с ней, вообще не выходит на связь, мать – Валентина Борисовна, отказывается комментировать что-либо, как и сын Майк. Лишь Анна Заворотнюк, старшая дочь звезды, начала вести свой блог, в котором публикует фотографии мамы и Анны, общается с подписчиками и даже отвечает на различные вопросы о матери. Правда, ее ответы довольно размытые.

Напомним, что болезнь актрисы всколыхнула общественность, поскольку Заворотнюк всегда была любимицей публики после сериала «Моя прекрасная няня». Буквально за полгода до тревожной новости, Анастасия в третий раз стала мамой – у нее с Петром Чернышевым родилась дочь Мила. Свою беременность актриса тщательно скрывала и говорят, что для зачатия малыша, актриса воспользовалась процедурой ЭКО и, по некоторому мнению, именно это повлекло за собой заболевание.

Когда именно выйдет интервью, не сообщается, но поклонники в комментариях уже отметили, что с нетерпением ждут связи с любимой актрисой.

«Хорошо,что пошла на поправку,но или с диагнозом что-то не то нам здесь озвучили,или действительно произошли чудеса!» - пишут поклонники.

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