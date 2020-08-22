Дочь популярной российской актрисы Анастасии Заворотнюк, которая сейчас борется с раком, огорошила словами о начале нового пути

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Instagram знаменитости.

«До наступления осени осталось совсем немного. Если весна для нас это время пробуждения и рассвета, то осень для кого-то это время размышлений и ассоциируется с грустью. Пушкин любил осень, для него это была своего рода муза», - говорится в сообщении.

В то же время Анна Заворотнюк рассказала, что думает об этом периоде года.

«Если подумать, то осень для многих это начало нового пути, кто-то первый раз в первый класс, кто-то в институт, кто-то возвращается из отпусков к работе. В целом, это время когда надо собраться с мыслями, чтобы идти вперёд и дальше», - говорится в тексте сообщения.

Обратим внимание, что на опубликованных кадрах дочь Заворотнюк позирует сидя на лестнице, о чем-то задумчиво размышляя.

До этого мы рассказывали о том, что дочь Заворотнюк прошла несколько тестов на китайский вирус. Оба показали отрицательный результат.

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