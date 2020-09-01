Российская исполнительница Алла Пугачева приехала на первый звонок в школу, где будут учиться ее младшие дети Гарри и Лиза

Как передает Politeka.net, серия фото и видео с мероприятия появилось на фан-страницах Пугачевой в Инстаграм. Примадонна приехала в школу на черном автомобиле, в то время как Галкин с детьми приехали на белой машине. На входе в школу звезд сразу же окружили журналисты, которые пытались задать Максиму Галкину и Алле вопросы на школьную тематику. Стоит отметить, что Пугачева все вопросы журналистов проигнорировала и молча прошла на линейку.

Певица была одета в весьма экстравагантный наряд. Она обула кеды, белую мини-юбку, а сверху накинула черную куртку. Она очень медленно передвигалась. Казалось, что это дается ей с трудом.

В комментариях бурно отреагировали на появление звезд.

«Как быстро летит время! Уже первоклашки. Пусть ваш путь будет счастливым и удачным», " Первоклассная девушка", «Как страшно для мамы и радостно одновременно! Поздравляю! Дети стали выше на ступень. В добрый путь!», «Поздравляю деток и конечно родителей!», «А где имидж родительницы первоклассников? А почему она без деток? Ужас! Толи дело у нашей царицы Софии Ротару!», - пишут пользователи сети.

Отметим, что Лиза и Гарри будут учиться в подмосковной гимназии неподалёку от деревни Грязь.

Напомним, что 71-летняя Пугачева в коротком платье с рюшиками ошеломила видом: "Пластика это понятно, но...".

Как сообщала Politeka, молодящейся Пугачевой в коже и мехах напророчили нового мужа после Галкина: "Бабушка - огонь!".

Также Politeka писала, что Пугачева и Максим Галкин неожиданно сбежали из замка без детей: "Счастливого пути!".