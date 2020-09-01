Российская исполнительница Алла Пугачева приехала на первый звонок в школу, где будут учиться ее младшие дети Гарри и Лиза
Как передает Politeka.net, серия фото и видео с мероприятия появилось на фан-страницах Пугачевой в Инстаграм. Примадонна приехала в школу на черном автомобиле, в то время как Галкин с детьми приехали на белой машине. На входе в школу звезд сразу же окружили журналисты, которые пытались задать Максиму Галкину и Алле вопросы на школьную тематику. Стоит отметить, что Пугачева все вопросы журналистов проигнорировала и молча прошла на линейку.
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Певица была одета в весьма экстравагантный наряд. Она обула кеды, белую мини-юбку, а сверху накинула черную куртку. Она очень медленно передвигалась. Казалось, что это дается ей с трудом.
В комментариях бурно отреагировали на появление звезд.
«Как быстро летит время! Уже первоклашки. Пусть ваш путь будет счастливым и удачным», " Первоклассная девушка", «Как страшно для мамы и радостно одновременно! Поздравляю! Дети стали выше на ступень. В добрый путь!», «Поздравляю деток и конечно родителей!», «А где имидж родительницы первоклассников? А почему она без деток? Ужас! Толи дело у нашей царицы Софии Ротару!», - пишут пользователи сети.
Отметим, что Лиза и Гарри будут учиться в подмосковной гимназии неподалёку от деревни Грязь.
Напомним, что 71-летняя Пугачева в коротком платье с рюшиками ошеломила видом: "Пластика это понятно, но...".
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