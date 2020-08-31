Алла Пугачева восхитила молодым видом на новом фото
Как сообщает Politeka.net, новым снимком поделился супруг российской Примадонны на своей странице в Instagram.
«Поехахали», - коротко подписал фотографию Галкин и добавих хэштег «парочка».
На совместном селфи радостные супруги запечатлены в авто. Судя по фото, детей в поездку они с собой не взяли.
В комментариях восхищаются такой парочкой.
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«Класнющие», «Прекрасная пара», «Суперские», «Какие вы крутые», «Какие вы милые!!!», - пишут в коментариях.
Много комплиментов получила и лично Алла Пугачева. В Сети заметили, что она резко помолодела.
«Алла Борисовна просто огонь, 😍💥👌👌👌бесподобна!!!», «Классныееее😍😍😍😍 Аллочка как девочка когда рядом вы, Максим», «Алла Борисовна просто бомбически выглядит», - восхищаются Примадонной.
Фоллеверы желают супругам счастливого пути.
«Отличной поезки», - пишут в Сети.
При этом, куда они собрались Галкин так и не рассказал.
Напомним, что Пугачева-тусовщица слилась в чувственном танце с экс-любовником Наташи Королевой: "Еще живчик".
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