Алла Пугачева восхитила молодым видом на новом фото

Как сообщает Politeka.net, новым снимком поделился супруг российской Примадонны на своей странице в Instagram.

«Поехахали», - коротко подписал фотографию Галкин и добавих хэштег «парочка».

На совместном селфи радостные супруги запечатлены в авто. Судя по фото, детей в поездку они с собой не взяли.

В комментариях восхищаются такой парочкой.

«Класнющие», «Прекрасная пара», «Суперские», «Какие вы крутые», «Какие вы милые!!!», - пишут в коментариях.

Много комплиментов получила и лично Алла Пугачева. В Сети заметили, что она резко помолодела.

«Алла Борисовна просто огонь, 😍💥👌👌👌бесподобна!!!», «Классныееее😍😍😍😍 Аллочка как девочка когда рядом вы, Максим», «Алла Борисовна просто бомбически выглядит», - восхищаются Примадонной.

Фоллеверы желают супругам счастливого пути.

«Отличной поезки», - пишут в Сети.

При этом, куда они собрались Галкин так и не рассказал.

Напомним, что Пугачева-тусовщица слилась в чувственном танце с экс-любовником Наташи Королевой: "Еще живчик".

Как сообщала Politeka, развод Пугачевой и Галкина, на примадонну уже положили глаз: "Очередь из мужей...".

Также Politeka писала, что Пугачева довела до психушки известного украинца, друг раскрыл детали: "Две недели лежал в...".