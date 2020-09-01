Російська виконавиця Алла Пугачова приїхала на перший дзвінок до школи, де навчатимуться її молодші діти Гаррі та Ліза

Як передає Politeka.net, серія фото і відео з заходу з'явилася на фан-сторінках Пугачової в Instagram. Примадонна приїхала в школу на чорному автомобілі, в той час як Галкін з дітьми приїхали на білій машині. На вході в школу зірок відразу ж оточили журналісти, які намагалися задати Максиму Галкіну і Аллі питання на шкільну тематику. Варто відзначити, що Пугачова всі питання журналістів проігнорувала і мовчки пройшла на лінійку.

Співачка була одягнена у вельми екстравагантний наряд. Вона взула кеди, білу міні-спідницю, а зверху накинула чорну куртку. Вона дуже повільно пересувалася. Здавалося, що це дається їй через силу.

У коментарях бурхливо відреагували на появу зірок.

"Як швидко летить час! Вже першокласники. Нехай ваш шлях буде щасливим і вдалим», " Першокласна дівчина", "Як страшно для мами і радісно одночасно! Поздоровляю! Діти стали вище на щабель. В добрий путь!", "Вітаю діток і звичайно батьків!«, "А де імідж матері першокласників? А чому вона без діток? Жах! Толі справа у нашої цариці Софії Ротару!» ,- пишуть користувачі мережі.

Відзначимо, що Ліза і Гаррі будуть вчитися в підмосковній гімназії неподалік від села Грязь.

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