Новый образ российской певицы Аллы Пугачевой вызвал массу обсуждения в сети

Как известно, легендарная артистка не является активным пользователем соцсети Инстаграм, как ее супруг Максим Галкин. Многие кадры, посвящённые певице, появляются на ее фан-страницах, передает Politeka.net

Так, к примеру, на одном из аккаунтов был обнародован снимок помолодевшей и посвежевшей Аллы Борисовны, где она вышла в свет в белом коротком платье с рюшиками и оборочками. Артистка с довольной улыбкой на лице слегка присела и помахала публике .

«Всем привет )) ❤️», - говорится в подписи.

Внешний вид Примадонны вызвал жаркие споры в сети. Одним комментаторам очень понравился новый стиль Аллы Борисовны, другие, наоборот, раскритиковали его.

«Игривая такая 😍😍😍», «Она - с приветом!)))❤️😍❤️😍😍❤️😍❤️😍🙌🙌❤️😍😍🙌🔥», «Мне все нравится, но я бы немного изменила стиль, просто я не люблю рюшички и перышки», «Обожаю! Так держать❤️❤️❤️», «Народная певица», «Расскажите, как вы держитесь молодцом. Пластика это понятно, но Алла Борисовна, откуда столько энергии? Вы молодец », - пишут люди.

Ранее мы писали, обнаженная Алла Пугачева в ванной показала, как они с Максимом Галкиным развлекаются в своем роскошном замке.

На первом фото перед зрителями предстает сама Примадонна, которая нежится в ванной, закрывая свое обнаженное тело только пеной.

В этот момент перед ней появляется ее супруг в образе капитана Джека Воробья из популярной франшизы «Пираты Карибского моря».

Напомним, что Пугачева-тусовщица слилась в чувственном танце с экс-любовником Наташи Королевой: "Еще живчик".

Как сообщала Politeka, развод Пугачевой и Галкина, на примадонну уже положили глаз: "Очередь из мужей...".

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