Новый образ российской певицы Аллы Пугачевой вызвал массу обсуждения в сети
Как известно, легендарная артистка не является активным пользователем соцсети Инстаграм, как ее супруг Максим Галкин. Многие кадры, посвящённые певице, появляются на ее фан-страницах, передает Politeka.net
Так, к примеру, на одном из аккаунтов был обнародован снимок помолодевшей и посвежевшей Аллы Борисовны, где она вышла в свет в белом коротком платье с рюшиками и оборочками. Артистка с довольной улыбкой на лице слегка присела и помахала публике .
«Всем привет )) ❤️», - говорится в подписи.
Раздетая Пугачева ошарашила взрослыми играми с Галкиным прямо в ванной: «Противно смотреть на эту…»
Брежнева в прозрачном платье бесстыдно потерлась о горячего красавца: "Не могла отказать"
Стареющий гардемарин Харатьян пошел по стопам Тарзана, кадры бесстыдства: "Трусов нет, все натурально"
Врачи борются за Елену Кравец, что будет с "Кварталом 95": "Держись, дорогая!"
Внешний вид Примадонны вызвал жаркие споры в сети. Одним комментаторам очень понравился новый стиль Аллы Борисовны, другие, наоборот, раскритиковали его.
«Игривая такая 😍😍😍», «Она - с приветом!)))❤️😍❤️😍😍❤️😍❤️😍🙌🙌❤️😍😍🙌🔥», «Мне все нравится, но я бы немного изменила стиль, просто я не люблю рюшички и перышки», «Обожаю! Так держать❤️❤️❤️», «Народная певица», «Расскажите, как вы держитесь молодцом. Пластика это понятно, но Алла Борисовна, откуда столько энергии? Вы молодец », - пишут люди.
Ранее мы писали, обнаженная Алла Пугачева в ванной показала, как они с Максимом Галкиным развлекаются в своем роскошном замке.
На первом фото перед зрителями предстает сама Примадонна, которая нежится в ванной, закрывая свое обнаженное тело только пеной.
В этот момент перед ней появляется ее супруг в образе капитана Джека Воробья из популярной франшизы «Пираты Карибского моря».
Напомним, что Пугачева-тусовщица слилась в чувственном танце с экс-любовником Наташи Королевой: "Еще живчик".
Как сообщала Politeka, развод Пугачевой и Галкина, на примадонну уже положили глаз: "Очередь из мужей...".
Также Politeka писала, что Пугачева довела до психушки известного украинца, друг раскрыл детали: "Две недели лежал в...".