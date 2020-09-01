71-летняя российская певица Алла Пугачева покорила сеть немного брутальным, но стильным образом
Как передает Politeka.net, в Инстаграм появилось свежее фото напомаженной Примадонны, которое вызвало ажиотаж в комментариях.
Так, Алла Борисовна со слегка растрепанными завитками на голове предстала в кожаной жилетке, прозрачной блузе и темных широких штанах. Изюминкой образа стала меховая накидка сочного красного цвета.
Улыбающаяся певица держала в руках сумку-клатч, дополнив свой лук солнцезащитными очками с круглыми стеклами.
"Красотка🔥♥️", - подписан кадр.
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Большинство пользователей согласились с тем, что Примадонна выглядит моложе своих лет, однако нашлись и те, которые отметили, что наряд у артистки - безвкусный.
"Классный наряд, да и сама красотка👍👏"
"Алла браво какая красота"
"👏🔥😢картинка,без макияжа и все в её возрасте...старуха..."
"Певица👍, но старость пришла😢"
"Это что за зверь 🤔🤪"
"Есть на что посмотреть!!! Без условно есть, что показать ☀"
"Бабушка - ОГОНЬ!!! Дай Бог, здоровьица!..."
"Ужас! Бесвкусица полная!"
"Озорница!"
"Чересчур..."
"Ну наряд красивый у Аллы Борисовны, можно даже найти ещё молодого мужа..."
Ранее мы сообщали, Пугачева наделала шуму в сети новым образом. Звезда "изменила" темным балахонам и предстала в платье молочного оттенка - правда, по-прежнему свободного кроя.
Алла Борисовна присела на фото, помахав ручкой кому-то в сторону. При этом звезда одарила голливудской улыбкой.
«Игривая такая 😍😍😍», «Она - с приветом!)))❤️😍❤️😍😍❤️😍❤️😍🙌🙌❤️😍😍🙌🔥», «Мне все нравится, но я бы немного изменила стиль, просто я не люблю рюшички и перышки», «Обожаю! Так держать❤️❤️❤️», - отреагировали пользователи.
Напомним, что Пугачева-тусовщица слилась в чувственном танце с экс-любовником Наташи Королевой: "Еще живчик".
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