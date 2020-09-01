71-летняя российская певица Алла Пугачева покорила сеть немного брутальным, но стильным образом

Как передает Politeka.net, в Инстаграм появилось свежее фото напомаженной Примадонны, которое вызвало ажиотаж в комментариях.

Так, Алла Борисовна со слегка растрепанными завитками на голове предстала в кожаной жилетке, прозрачной блузе и темных широких штанах. Изюминкой образа стала меховая накидка сочного красного цвета.

Улыбающаяся певица держала в руках сумку-клатч, дополнив свой лук солнцезащитными очками с круглыми стеклами.

"Красотка🔥♥️", - подписан кадр.

Большинство пользователей согласились с тем, что Примадонна выглядит моложе своих лет, однако нашлись и те, которые отметили, что наряд у артистки - безвкусный.

"Классный наряд, да и сама красотка👍👏"

"Алла браво какая красота"

"👏🔥😢картинка,без макияжа и все в её возрасте...старуха..."

"Певица👍, но старость пришла😢"

"Это что за зверь 🤔🤪"

"Есть на что посмотреть!!! Без условно есть, что показать ☀"

"Бабушка - ОГОНЬ!!! Дай Бог, здоровьица!..."

"Ужас! Бесвкусица полная!"

"Озорница!"

"Чересчур..."

"Ну наряд красивый у Аллы Борисовны, можно даже найти ещё молодого мужа..."

Ранее мы сообщали, Пугачева наделала шуму в сети новым образом. Звезда "изменила" темным балахонам и предстала в платье молочного оттенка - правда, по-прежнему свободного кроя.

Алла Борисовна присела на фото, помахав ручкой кому-то в сторону. При этом звезда одарила голливудской улыбкой.

«Игривая такая 😍😍😍», «Она - с приветом!)))❤️😍❤️😍😍❤️😍❤️😍🙌🙌❤️😍😍🙌🔥», «Мне все нравится, но я бы немного изменила стиль, просто я не люблю рюшички и перышки», «Обожаю! Так держать❤️❤️❤️», - отреагировали пользователи.

Напомним, что Пугачева-тусовщица слилась в чувственном танце с экс-любовником Наташи Королевой: "Еще живчик".

Как сообщала Politeka, развод Пугачевой и Галкина, на примадонну уже положили глаз: "Очередь из мужей...".

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