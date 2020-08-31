Аліна Гросу підкорила щасливим виглядом з дитиною на руках

Популярна українська співачка поділилася зворушливими сімейними кадрами на своїй сторінці в Instagram (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку вниз). Про це пише Politeka.net.

У родині співачки так збіглося, що дні народження її двох братів йдуть один за іншим. Так, 30 серпня своє триріччя відзначав молодший брат Гросу - Михайло. А вже 31 серпня день народження святкує зведений старший брат зірки по матері Роман.

З цієї нагоди Аліна вирішила поділитися з шанувальниками зворушливим відео, на якому вона розважає маленького Мішу. Зірка виглядає дуже задоволеною, коли тримає брата на руках і грає з ним на майданчику. Судячи з цих кадрів, з Гросу вийшла б прекрасна мати.

"У нашого молодшенького Міх Міха вчора був день народження, а сьогодні вже у старшого брата Ромка. Я щаслива, що Бог мені подарував двох таких прекрасних і таких різних улюблених, близьких людей! Два рідних брата - це неймовірно круто. Люблю вас і завжди пишаюся вами!!! Будьте щасливі, Ви У мене най-най-найкращі!",- підписала кадри зірка.

Шанувальники співачки не могли пройти повз такого душевного посту і тут же почали засипати її лайками.

До цього ми писали, що Гросу похвалилася розкішною фігурою в білосніжному вбранні.

Звернемо увагу, що на опублікованому знімку Гросу позує в білосніжній сукні, спершись при цьому на піаніно. Завдяки позі, в кадр потрапила неймовірна фігура красуні, доповнити яку вона вирішила за допомогою ефектного макіяжу і елегантної зачіски.

Нагадавши, мережа кипить через розлучення Аліни Гросу всього через рік після весілля.

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