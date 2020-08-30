Актриса студии "Квартал 95" Екатерина Никитина поразила своими способностями на пляже

Как передает Politeka.net, в новом видео, которое появилось в соцсети "Инстаграм", она показала удивительную растяжку и прекрасную физическую форму (чтобы посмотреть, скрольте страницу до конца).

Екатерину Никитину можно назвать самой спортивной участницей шоу "Женский квартал", ведь девушка регулярно демонстрирует свою подготовку в социальных сетях. На этот раз она порезвилась на пляже у самой воды. В ролике актриса сначала высоко подпрыгнула, разведя ноги, а после показала очень экстремальный трюк, зависнув над песком вниз головой - скандально известной балерине Анастасии Волочковой такие шпагаты, вероятно, даже не снились. "Выходи из зоны комфорта", - посоветовала она своим поклонникам. 

Для таких упражнений красотка выбрала весьма удобную одежду, которая не помешала движениям и подчеркнула ее мускулистые формы. Екатерина Никитина выбралась на пляж в коротком розовом топе и черных шортиках, а волосы собрала в пучок на макушке. Впрочем, для большей эффектности одного из трюков, звезда "Квартала" распустила свои локоны.

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Пользователи социальной сети высоко оценили способности знаменитости в комментариях:

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