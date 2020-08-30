Актриса студії "Квартал 95" Катерина Нікітіна вразила своїми здібностями на пляжі

Як передає Politeka.net, в новому відео, яке з'явилося в соцмережі "Instagram", вона показала дивовижну розтяжку і прекрасну фізичну форму (щоб подивитися, скрольте сторінку до кінця).

Катерину Нікітіну можна назвати самою спортивною учасницею шоу" Жіночий квартал", адже дівчина регулярно демонструє свою підготовку в соціальних мережах. Цього разу вона попустувала на пляжі біля самої води. У ролику актриса спочатку високо підстрибнула, розвівши ноги, а після показала дуже екстремальний трюк, зависнувши над піском вниз головою - скандально відомій балерині Анастасії Волочкової такі шпагати, ймовірно, навіть не снилися. "Виходь із зони комфорту", - порадила вона своїм шанувальникам.

Для таких вправ красуня вибрала дуже зручний одяг, яка не завадила рухам і підкреслила її м'язисті форми. Катерина Нікітіна вибралася на пляж в короткому рожевому топі і чорних шортиках, а волосся зібрала в пучок на маківці. Втім, для більшої ефектності одного з трюків, зірка "Кварталу" розпустила свої локони.

Користувачі соціальної мережі високо оцінили здібності знаменитості в коментарях:

"Прямо пантера🔥"; " Ваууу! пурхаєш як метелик 👍👏"; "Умничка 😘"; "Шикарна"; "Богиня"; "Ох і ракета ти ♥️"; "Я закохався"; "Ну що сказати, як тільки браво!!! Природа багато дала! Бажаю у всіх справах була лише тільки слава! Ми всі бажаємо щастя миру і добра".

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