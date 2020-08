View this post on Instagram

Обожнюю Червоне море!🌊🌞Єгиптяни дуже турботливо оберігають кожен корал і все живе навколо,звісно,кожну рибину,мурену і баракуду🏝🌊🐠🐟🐙🦑🦐🐋тому воно таке прекрасне🌊🌞!Як без серії фото на фоні цієї краси!🤩 @rixospremiumseagate 🤩