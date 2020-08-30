Совсем не выглядит на свой возраст

Знаменитая украинская актриса Ольга Сумская поделилась атмосферными фото и видео с отдыха в Египте

53-летняя звезда решила провести последние дни лета на солнечном курорте и теперь делится оттуда яркими фотографиями. Как сообщает Politeka.net, Сумская поделилась новым постом в своем Инстаграм.

На снимках актриса позирует на фоне прозрачных вод Красного моря. Для съемки Сумская выбрала по-летнему легкий наряд в виде пляжной полупрозрачной туники, которая идеально оттеняет ее яркую внешность. На фото можно заметить, что волосы певицы слегка влажные, будто она уже успела искупаться.

Сумская также сняла видео, на котором наглядно показала, какая чистая и прозрачная вода в море. Она отметила, что сейчас просто расслабляется и наслаждается отдыхом. Стоит отметить, что на кадрах звезда совсем не выглядит на свой возраст.

«Обожаю Красное море! Египтяне очень заботливо оберегают каждый коралл и все живое вокруг, конечно, каждую рыбину, мурену и барракуду поэтому оно так прекрасно! Как без серии фото на фоне этой красоты!», - подписала кадры актриса.

Ее поклонники активно комментируют публикацию.

«Красотка!!! Говорила, говорю и буду говорить: "Украина без Сумской, как село без церкви"», «Богиня красоты и женственности. Я вас обожаю», «Волшебная!!! У Вас невероятная сила красоты и женственности», «Эффектная и умная женщина», «Вы волшебная, настоящая украинская красавица», - пишут люди.

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