53-летняя украинская актриса Ольга Сумская, прославившаяся ролью Роксоланы, впечатлила кадрами с отдыха
Об этом пишет Politeka.net, со ссылкой на страницу знаменитости в «Инстаграм». (Чтобы посмотреть - проскролльте вниз)
На кадрах Ольга Сумская запечатлена в озере Сиваш Херсонской обрасти. Этот водоем известен тем, что его вода имеет розовый оттенок. Кроме того, там есть целебные грязи.
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Сумская позирует в просторном платье и с ярким макияжем.
Актриса написала, что если быстро листать ее снимки, то можно увидеть "Бегущую по волнам".
На одном из фото к ней присоединился муж - актер и телеведущий Виталий Борисюк.
Отметим, актриса восхитила снимками фолловеров. Ее щедро одарили комплмиментами.
«Очень красиво», «Какая красота», «Какие красивые фото. Живые и яркие. Хорошего вам отдыха», «Шикарные фото! Ольга, вы красавица», «Какая красота. Оля, вы невероятно эффектны», «Красивчики», «Люблю вас», «Оля – вы богиня», «Красота нереальная», «Как красиво и гармонично», «Морская царевна», «Просто нет слов», - пишут в комментариях.
Напомним, нестареющая Ольга Сумская разделась и потрясла красотой на людном пляже.
Как сообщала Politeka, украинская Роксолана Ольга Сумская похвасталась идеальными формами в черном купальнике.
Также Politeka писала, что старшая дочь Ольги Сумской поразила внешним видом рядом со звездной мамой.