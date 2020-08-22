54-летняя украинская актриса Ольга Сумская поделилась кадрами с отдыха

Как передает Politeka.net, соответственные фото и видео знаменитость опубликовала на своей страничке в Instagram.

Как уточнила сама актриса, они вместе с мужем отдыхают в Египте, на берегу Красного моря. Сегодня, 22 августа Сумская еще и празднует свой 54-й день рождения.

"Доброе утро! Happy Birthday to Me Начинаем праздновать в фантастическом месте. Красное море, наконец! Это счастье!", - сообщила она в подписи к посту.

На кадрах Сумская предстала вместе с мужем. Облачившись в белые гостиничные халаты, они продемонстрировали роскошь отеля. Выглядела актриса неважно. Отсутствие макияжа и уколы ботекса сказались на ее внешности.

Поклонники актрисы рассыпались в поздравлениях в комментариях к посту, но были и те, кто отметил изменения в ее внешности.

"С Днем рождения! Оставаться такой же красавицей еще сто лет!", "С праздником. Желаю быть всегда любимой, счастливой. Долгих лет жизни", "Годы берут свое", "Замечательная, талантливая, непревзойденная !!! Здоровья, счастья, новых творческих планов, обожаю Вас", - писали под постом актрисы.

Стоит отметить, что Сумская раннее призналась, что имела за собой "грешок", и однажды попробовала ботокс, однако он ей не очень понравился.

Как отметила звезда, она борется с морщинами с помощью мезотерапевтических процедур.

"Немножко, и не ботекса, а витаминизированные мезотерапевтические процедуры. То, что я делаю, никаких пока подтяжек. Ботекса. Скажу вам честно, мне он не очень понравился", - заявила Сумская в одном из интервью.

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