Зовсім не виглядає на свій вік

Знаменита українська актриса Ольга Сумська поділилася атмосферними фото і відео з відпочинку в Єгипті

53-річна зірка вирішила провести останні дні літа на сонячному курорті і тепер ділиться звідти яскравими фотографіями. Як повідомляє Politeka.net, Сумська поділилася новим постом у своєму Instagram.

На знімках актриса позує на тлі прозорих вод Червоного моря. Для зйомки Сумська вибрала по-літньому легкий наряд у вигляді пляжної напівпрозорої туніки, яка ідеально відтіняє її яскраву зовнішність. На фото можна помітити, що волосся співачки злегка вологе, ніби вона вже встигла скупатися.

Сумська також зняла відео, на якому наочно показала, яка чиста і прозора вода в морі. Вона зазначила, що зараз просто розслабляється і насолоджується відпочинком. Варто відзначити, що на кадрах зірка зовсім не виглядає на свій вік.

"Обожнюю Червоне море! Єгиптяни дуже дбайливо оберігають кожен корал і все живе навколо, звичайно, кожну рибину, мурену і барракуду тому воно так прекрасно! Як без серії фото на тлі цієї краси!",- підписала кадри актриса.

Її шанувальники активно коментують публікацію.

"Красуня!!! Говорила, кажу і буду говорити: "Україна без Сумської, як село без церкви", "Богиня краси і жіночності. Я вас обожнюю", "Чарівна!!! У Вас неймовірна сила краси і жіночності", "ефектна і розумна жінка", "ви чарівна, справжня українська красуня", - пишуть люди.

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