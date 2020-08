Главный герой шоу "Холостяк-10" Максим Михайлюк удивил новым кадром в своем Инстаграм

Пилот решил впервые за долгое время поделиться очередным жарким кадром, на котором позировал полураздетым, чтобы похвастаться своим телом. Мужчина привлекает внимание к себе каждый раз, когда делится такими кадрами - далеко не все пользователи положительно относятся к привычке холостяка делиться столь пикантными кадрами.

Так, в профиле Михайлюка новое фото вызвало бурю из комментариев. На снимке Макс позировал без рубашки, приспустив джинсы и расстегнув замок, намеренно посветив бельем. А вот в подписи артист заговорил о вторых шансах:

«Я думаю, что каждый заслуживает второго шанса, потому что иногда они не были готовы с первого раза, но чаще получаете один, так что сделайте это хорошо, оно того стоит. Начинайте каждый день заново с каждым новым восходом солнца и будьте готовы узнавать что-то новое. Наряду с этим приходит желание быть скромным и благодарным за разные вещи каждый день.

Люди будут плохо относиться к Вам и плохо говорить о Вас за вашей спиной, они примут вас как должное и будут лгать Вам в лицо. Ударить ножом в спину и притвориться другом. Узнайте, как отличить настоящего друга от поддельного, настоящего человека от поддельного. Вы заслуживаете того, чтобы к Вам относились как к человеку, а не как к объекту интереса. So don’t take any bullshit и самое главное - БУДЬТЕ СЧАСТЛИВЫ!)», - написал Макс.

Вот как реагируют фанаты:

«Ракета бомба пітарда🔥», «Брови ниче так,в топе)», «Макс ты тоже заслуживаешь быть счастливым. присматривайся дольше. удачи во всем👏🔥🔥🔥», «Красавчик 👍», «Зачем вообще тратить своё время на недостойных... пускай валят», «Ти шо слабий? Будь мужиком», «Хорошо сказано 👍», «Хорошо сказано, будь просто счастлив», «Супер! Красиво сказано!!!👍😍❤️».

Мы также писали, что теперь Хлистун и Михайлюк не скрывают свой роман. В сети появилось их совместное фото, сделанное в Одессе, а также на отдыхе после отпуска. Пара часто проводит романтичные вечера вместе, светится на публике во время свиданий, тем не менее подробности о своих отношениях не раскрывает.

Как известно, слухи о новой возлюбленной Макса возникли очень давно, практически сразу же после того, как друг "холостяка" - Григорий Решетник засветил на фото из отдыха, на котором Макс позировал с молодой красоткой. После пара сама прокомментировала отношениях, но подробностей раскрывать не стала.

Сегодня же, в социальной сети Инстаграм в разделе Стори Макса, несколько часов назад также появилось совместное селфи Даши с Максом. Затем внимание фанатов привлек ролик из машины, который снял мужчина. Он показал, как она дурачится в домашнем виде на домашнем сидении и весело подпевает известной песни. Стоит также отметить наряд модели - короткое черное платье удачно подчеркнуло ее фигуру, стройная Даша выглядела очень мило и даже моложе своего возраста.

