Главный герой шоу "Холостяк-10" Максим Михайлюк начал встречаться с популярной моделью незадолго после расставания с Дашей Ульяновой
После скандального расставания с амбициозной гимнасткой Дашей, которая стала победительницей проекта, мужчина долго не "скучал". Спустя пару месяцев мужчина засветился с молоденькой моделью с эффектной внешностью. Новой возлюбленной Михайлюка, как уверяют в сети, стала известная манекенщица Дарья Хлистун. Ей 25 лет, она является востребованной и популярной моделью.
Скрывать отношения пара не стала, успев недавно подтвердить свою связь официально. Отметим, слухи о новой возлюбленной Макса возникли очень давно, практически сразу же после того, как друг "холостяка" - Григорий Решетник засветил на фото Макса и молодую модель.
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В сети несколько часов назад также появилось совместное селфи Даши с Максом, опубликованное на странице в Инстаграм, посвященной последнему сезону "Холостяка".
«Качество фото не очень, но эта девушка просто Богиня по сравнению с теми, что были на проекте. Те почти все переделаны в той губы в той грудь в той косы и во всех почти тату. А эта норм. Хорошенькая, милая и настоящая. А откуда ребеночек еще?», «Нннддддаааа по сравнения с темы что были на шоу..эта девушка на мягко говоря никакая», «Где вы берете эти фото?», «💯💯💯Красивая пара», «То бишь? А Даша ??», «абсолютно пофиг», «Девушка обычная как и то что на проекте были. Нормальная пара. Пропиарился на шоу и жизнь реальная дальше продолжается», - написали пользователи.
Отвечая в разделе Стори на специальные вопросы, девушка также поведала и об отношениях с мужчиной, чем и подогрела слухи об их связи.
Так, на вопрос о том, как долго девушка встречается с Максом Михайлюком, девушка оригинальным образом отшутилась. Даша представила букет цветов и ответила иронично:"Три часа где-то".
Даша также отметила, что изначально она не знала, кем будет в будущем, но все решил случай.
«Меня нашли в ВК ("ВКонтакте"), изначально была другая цель – стать прокурором", - призналась популярная модель, подчеркнув, что не сидит на диетах и ест все, что ей нравится.
К слову, теперь девушку часто сравнивают с победительницей «Холостяка» Дашей Ульяновой и даже засыпают гневными комментариями в сети.
Напомним, "Холостяк" Макс Михайлюк снял одежду и похвастался, как повезло победительнице.
Как сообщала Politeka, победительница "Холостяка" Даша Ульянова без белья ошеломила дерзкой выходкой.
Также Politeka писала, что "Холостяка" внезапно перекосило, эмоции вырвались сами собой.