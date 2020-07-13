Главный герой шоу "Холостяк-10" Максим Михайлюк рассекретил свою новую "возлюбленную" еще несколько дней назад

Как известно, мужчина в финале проекта выбрал молодую и эксцентричную гимнастку Дашу Ульянову, с которой расстался после проекта из-за пикантного случая на съемках (мужчина имел интимную близость во время шоу с одной из участниц). После расставания мужчина при этом долго не скучал и, похоже, уже нашел себе новую возлюбленную.

Так, не так давно появились слухи о его новой избраннице. В частности, в сети заподозрили, что у Макса роман моделью, которую уже ранее засветил на фото в Инстаграм друг "холостяка" - Григорий Решетник.

Новой возлюбленной Михайлюка, как уверяют в сети, стала известная манекенщица Дарья Хлистун. Ей всего 25 лет, она обладает идеальной модельной внешностью и уже добилась больших успехов в модельном бизнесе.

К слову, похоже, пара и правда вместе. Ведь во время отдыха в Одессе Даша подтвердила своим Инстаграм-поклонником, что встречается с Максом Михайлюком. Тем самым модель вызвала небывалый ажиотаж в сети.

«Это девушка Макса?», «Очень красивая пара, девушка такая милая и настоящая, счастья самого настоящего 👍», «Нормик 👍», «Насмешили», «Поменял одну Дашу на другую😂», «Черти что», «Пара супер!👏🙌❤️», «Милая девушка, естественная красота!», «Для него слишком молодая, они не будут вместе, это не надолго....», «Неее Даша лучшая ❤️ @dasha_ulyanovaa она девушка бомба, огонь, красотку ❤️❤️❤️❤️😘😘😘😘», «Зовсім не красива , на кого поміняв 😮», «Макс не твоя ,не то,красиаая для одежды не более».

Ранее пользователи обратили внимание, что за спиной Макса - супруга Решетника, а за спинами Григория и его товарища еще две девушки. Причем произошло это сразу после того, как телеведущий поделился фото у себя на странице.

«Специально поменялись девчонками???чтобы не так палевно было😂😂😂», «Гриша, а Вы с Максом не забыли поздравить Дашу с днем рождения сегодня? Или Вам все равно?», «МАКСИМА ДІВЧИНА,БІЛЯВКА?👱‍♀️❤️», «Она фоткает 😆», «Угадай где чья девушка🤣🤣🤣», «Ну к чему эти интриги? 🙈 я этот сезон еле пережила 😂», «возле М. жена Гриши, а возле Гриши девушка М. Не ведитесь на ихнии провакации, они со всех прикаливаются, в том числе с учасников Хол.», «Максу на Даш везёт😁. Эта тоже Даша, как же так? 😜», «Конспирация! 🙈🤣».

Напомним, "Холостяк" Макс Михайлюк снял одежду и похвастался, как повезло победительнице.

Как сообщала Politeka, победительница "Холостяка" Даша Ульянова без белья ошеломила дерзкой выходкой.

Также Politeka писала, что "Холостяка" внезапно перекосило, эмоции вырвались сами собой.