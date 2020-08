Головний герой шоу " Холостяк-10" Максим Михайлюк здивував новим кадром у своєму Instagram

Пілот вирішив вперше за довгий час поділитися черговим жарким кадром, на якому позував напівроздягненим, щоб похвалитися своїм тілом. Чоловік привертає увагу до себе кожен раз, коли ділиться такими кадрами - далеко не всі користувачі позитивно ставляться до звички холостяка ділитися настільки пікантними кадрами.

Так, в профілі Михайлюка нове фото викликало бурю з коментарів. На знімку Макс позував без сорочки, приспустивши джинси і розстебнувши замок, навмисно посвітивши білизною. А ось у підписі артист заговорив про другі шанси:

"Я думаю, що кожен заслуговує другого шансу, тому що іноді вони не були готові з першого разу, але частіше отримуєте один, так що зробіть це добре, воно того варте. Починайте кожен день заново з кожним новим сходом сонця і будьте готові дізнаватися щось нове. Поряд з цим приходить бажання бути скромним і вдячним за різні речі кожен день.

Люди будуть погано ставитися до Вас і погано говорити про вас за Вашою спиною, вони приймуть вас як належне і будуть брехати Вам в обличчя. Вдарити ножем в спину і прикинутися другом. Дізнайтеся, як відрізнити справжнього друга від підробленого, справжньої людини від підробленого. Ви заслуговуєте на те, щоб до Вас ставилися як до людини, а не як до об'єкта інтересу. So don't take any bullshit і найголовніше-БУДЬТЕ щасливі!)»,- написав Макс.

Ось як реагують фанати:

"Ракета бомба пітарда🔥",» Брови нічо так, в топі)«, " Макс ти теж заслуговуєш бути щасливим. придивляйся довше. удачі у всьому👏 🔥 🔥 🔥",» красунчик«", » Навіщо взагалі витрачати свій час на негідних... нехай валять», «Ти шо слабий? Будь мужиком", "добре сказано 👍 » «" добре сказано, будь просто щасливий", " Супер! Красиво сказано!!!👍😍❤️».

Ми також писали, що тепер Хлистун і Михайлюк не приховують свій роман. У мережі з'явилося їх спільне фото, зроблене в Одесі, а також на відпочинку після відпустки. Пара часто проводить романтичні вечори разом, світиться на публіці під час побачень, проте подробиці про свої стосунки не розкриває.

Як відомо, чутки про нову кохану Макса виникли дуже давно, практично відразу ж після того, як друг "холостяка" - Григорій Решетник засвітив на фото з відпочинку, на якому Макс позував з молодою красунею. Після пара сама прокоментувала стосунки, але подробиць розкривати не стала.

Сьогодні ж, в соціальній мережі Instagram в розділі Сторі Макса, кілька годин тому також з'явилося спільне Селфі Даші з Максом. Потім увагу фанатів привернув ролик з машини, який зняв чоловік. Він показав, як вона дуріє в домашньому вигляді на домашньому сидінні і весело підспівує відомої пісні. Варто також відзначити наряд моделі-коротке чорне плаття вдало підкреслило її фігуру, струнка Даша виглядала дуже мило і навіть молодше свого віку.

Нагадаємо, що екс-холостяк Макс Михайлюк без одягу засвітився з молоденькою коханкою: "проміняв одну Дашку на іншу".

Як повідомляла Politeka, екс-холостяк Макс Михайлюк засвітився з новою коханкою на прогулянці: "Боже, дитина звідки?".

Також Politeka писала, що Даша Хлистун вперше розповіла про їхні стосунки: "Три години ми..."