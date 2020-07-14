Главный герой шоу "Холостяк-10" Максим Михайлюк не так давно рассказал о своей новой возлюбленной

Мужчина оскандалился сразу после проекта, рассекретив интимную связь с одной из участниц, которая была у них еще во время съемок шоу. Расставшись с победительницей Макс также долго не расстраивался, отправившись на отдых и даже успев завести новую возлюбленную.

Слухи о его новой возлюбленной возникли очень давно, практически сразу же после того, как друг "холостяка" - Григорий Решетник засветил на фото Макса и молодую модель. Новой возлюбленной Михайлюка, как уверяют в сети, стала известная манекенщица Дарья Хлистун. Ей всего 25 лет, она обладает идеальной модельной внешностью и уже добилась больших успехов в модельном бизнесе.

Отвечая в разделе Стори на специальные вопросы, девушка также поведала и об отношениях с мужчиной, чем и подогрела слухи об их связи.

Так, на вопрос о том, как долго девушка встречается с Максом Михайлюком, девушка оригинальным образом отшутилась. Даша представила букет цветов и ответила иронично:"Три часа где-то".

Даша также отметила, что изначально она не знала, кем будет в будущем, но все решил случай.

«Меня нашли в ВК ("ВКонтакте"), изначально была другая цель – стать прокурором", - призналась популярная модель, подчеркнув, что не сидит на диетах и ест все, что ей нравится.

К слову, теперь девушку часто сравнивают с победительницей «Холостяка» Дашей Ульяновой и даже засыпают гневными комментариями в сети.

К слову, похоже, пара и правда вместе. Ведь во время отдыха в Одессе Даша подтвердила своим Инстаграм-поклонником, что встречается с Максом Михайлюком. Тем самым модель вызвала небывалый ажиотаж в сети.

«Это девушка Макса?», «Очень красивая пара, девушка такая милая и настоящая, счастья самого настоящего 👍», «Нормик 👍», «Насмешили», «Поменял одну Дашу на другую😂», «Черти что», «Пара супер!👏🙌❤️», «Милая девушка, естественная красота!», «Для него слишком молодая, они не будут вместе, это не надолго....», «Неее Даша лучшая ❤️ @dasha_ulyanovaa она девушка бомба, огонь, красотку ❤️❤️❤️❤️😘😘😘😘», «Зовсім не красива , на кого поміняв 😮», «Макс не твоя ,не то,красиаая для одежды не более».

Напомним, "Холостяк" Макс Михайлюк снял одежду и похвастался, как повезло победительнице.

Как сообщала Politeka, победительница "Холостяка" Даша Ульянова без белья ошеломила дерзкой выходкой.

Также Politeka писала, что "Холостяка" внезапно перекосило, эмоции вырвались сами собой.