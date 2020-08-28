Российский шоумен и телеведущий Максим Галкин постоянно заботится о своих детях вместе с Аллой Пугачевой

Как пишет Politeka.net, в социальной сети "Инстаграм" появилось забавное домашнее видео знаменитой семьи (чтобы посмотреть, скрольте страницу до конца). В нем Лиза очень мило радуется появлению отца: она встречает Максима в дверях со счастливой улыбкой, сложив руки на груди. После этого Гарри просит включить фильм в домашнем кинотеатре, что заботливый шоумен тут же соглашается сделать. Вот только его сестра отметила пикантный нюанс, который не видно в кадре:

"Давай пусть папа оденется, а я его здесь подожду", - заявила Елизавета.

Стоит отметить, что девочка одета в белое платьице, розовые туфельки и колготки, ее волосы собраны в причудливую прическу при помощи заколок. Гарри же красуется в шортах и ярко-красной футболке. В следующем кадре показан Гарри, который увлеченно наблюдает за происходящим на экране проектора.

Пользователей социальной сети растрогала домашняя идиллия в семье Галкина и Пугачевой, они похвалили детей в комментариях:

"Боже мой, мышата малышата"; "Какие прекрасные 👏👍👍супер детки. 💐"; "Очень хорошие детки, умные, добрые, красивые, очень любят своих родителей"; "Зайки".

Напомним, дочь Аллы Пугачевой скопировала дерзкий образ матери и вызвала фурор.

Как сообщала Politeka, домашнее видео Галкина и Пугачевой взорвало сеть, Максиму повезло.

Также Politeka писала, что Галкин заснял Пугачеву и сына за неожиданным занятием в их роскошном замке.