44-летний российский юморист Максим Галкин растрогал публику семейным видео с женой Аллой Пугачевой и двойняшками Лизой и Гарри

Как передает Politeka.net, артист опубликовал свежий ролик в своем микроблоге в Инстаграм, на котором засветил их с Примадонной роскошный замок - высокое строение с характерными шпилями утопает в пышном зеленом саду (чтобы посмотреть видео, проскролльте вниз).

Так, отец вместе с дочкой засняли Пугачеву и Гарри за любопытным занятием. Мама с сыном обрезали с помощью секаторов сухие ветки в саду. Галкин в основном показывал старания Гарри, но на несколько секунд в кадре также появляется и его звездная жена.

"Семья за работой. Гарри с мамой обрезают ветки. Секатором. Да уж... Покажи, как ты обрезаешь... так... аккуратно...", - говорит Галкин, обращаясь к сыну.

В это время Пугачеве сделала ему замечание: "Не мешайте нам!".

Поэтому, видимо, юмористу с дочкой ничего не осталось, как ретироваться. Через какое-то время в объектив к Галкину попала стоящая у калитки Лиза. Тот ее окликнул, получив неожиданный ответ.

"Не понимаете, дайте ребенку хоть помечтать одной!", - воскликнула девочка, удаляясь к замку.

Галкин поспешил поделиться кадрами, подписав их: "Семейные садовые радости 😊 #гарригалкин #елизаветагалкина #алла #сад".

Поклонники звездной пары и их очаровательных детей быстро отреагировали в комментариях:

"Максим, у вас прекрасная семья 😍очень нравятся ваши воспитанные дети🙈"

"Лиза - уже готовая актриса!😍"

"Алла Борисовна какая у вас стройненькая ❤️как вы так в форме себя держите?"

"Обалдеть 🔥🔥🔥 помечтать ребёнку не даёте 😂"

"Господи, да о чем же еще мечтать можно в таком замке?!!!😃"

"Помечтать одной, это так живо! Прямо слезы из глаз!))"

"А чего не показали как Алла Борисовна обрезает ?😜"

"Совместный труд облагораживает! 🍏🍎😊"

Напомним, что побелевшую от грима Пугачеву перестали узнавать, красноречивые кадры: «Это Аллегрова?».

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