Максим Галкин и Алла Пугачева восхитили милым семейным видео

Как передает Politeka.net, ролик появился в Instagram на фан-странице, посвященной Примадонне. (Чтобы посмотреть - проскролльте вниз)

На видео, Пугачева делает массаж своему мужу и ворчит, а тот шутливо грозится отправить ее на заработки, а она называет себя "поющей массажисткой".

В Сети восхищаются нежным отношением звездных супругов друг к другу.

«Вот я всегда повторяю: Талантливый человек в данном случае Алла Борисовна, талантлив во всем, и в медицине тоже!! И правильно ведь делает массаж: сверху вниз», «Какая гордость что сама Алла делает масаж самый счастливый человек», «Обожаю Вас и всю Вашу семью !!!!! Вы просто классные», «Какие молодцы», «Так радостно смотреть на вашу семью. Вы молодцы. Несомненно, пример», «Так приятно смотреть на все это», «Ух, ты», «Ребята!!!! Вы супер👍👍👍👍Почаще радуйте нас !!!!!💖», "Чтобы у мужа голова не болела", - пишут в комментариях к видео.

Напомним, что не похожую на себя Пугачеву в дерзком мини засняли в неприличной позе: "Аллусечка, ну почему...".

Как сообщала Politeka, 71-летняя Алла Пугачева в дерзком мини и гольфах окончательно наплевала на возраст: "Трусы видно!".

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