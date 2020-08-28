Російський шоумен і телеведучий Максим Галкін постійно піклується про своїх дітей разом з Аллою Пугачовою

Як пише Politeka.net, в соціальній мережі "Instagram" з'явилося кумедне домашнє відео знаменитої сім'ї (щоб подивитися, скрольте сторінку до кінця). У ньому Ліза дуже мило радіє появі батька: вона зустрічає Максима в дверях зі щасливою посмішкою, склавши руки на грудях. Після цього Гаррі просить включити фільм в домашньому кінотеатрі, що турботливий шоумен тут же погоджується зробити. Ось тільки його сестра відзначила пікантний нюанс, який не видно в кадрі:

"Давай нехай ТАТО одягнеться, а я його тут почекаю", - заявила Єлизавета.

Варто відзначити, що дівчинка одягнена в біле платтячко, рожеві туфельки і колготки, її волосся зібране в химерну зачіску за допомогою шпильок. Гаррі ж красується в шортах і яскраво-червоній футболці. У наступному кадрі показаний Гаррі, який захоплено спостерігає за тим, що відбувається на екрані проектора.

Користувачів соціальної мережі зворушила домашня ідилія в сім'ї Галкіна і Пугачової, вони похвалили дітей в коментарях:

"Боже мій, мишенята малишата"; " які прекрасні 👏 👍 👍супер дітки. 💐 "; "Дуже хороші дітки, розумні, добрі, красиві, дуже люблять своїх батьків"; "зайчики".

Нагадавши, дочка Алли Пугачової скопіювала зухвалий образ матері і викликала фурор.

Як повідомляла Politeka, домашнє відео Галкіна і Пугачової підірвало мережу, Максиму пощастило.

Також Politeka писала, що Галкін зняв Пугачову і сина за несподіваним заняттям в їх розкішному замку.