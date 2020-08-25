Алла Пугачева и Кристина Орбакайте восхитили видом на малоизвестном фото

Как передает Politeka.net, снимок появилсяв «Инстаграм» на фан-страничке, посвященной Примадонне.

На архивной фотографии звездные мать и дочь позируют с похожими пышными прическами, в черных нарядах. И даже цвет помады у них похожий.

При этом Орбакайте дополнила образ серьгами-крестами, а Пугачева массивными золотыми цепями.

Выглядит, как будто Орбакайте скопировала стиль Примадонны, которой более свойственны подобные дерзкие наряды и прически.

На снимок бурно отреагировали в Сети. Кто-то пишет, что вообще впервые видит такой кадр. Поклонники Пугачевой и Орбакайте восхищаются певицами, отмечая, что на этой фотографии они необычайно похожи.

«Вот таких фото я ещё не видела», «Красотки!», «Класс», «Здесь вообще сильно похожи», «Мамина радость», «Как здесь похожи», «Как похожи, куколки», «Очень похожи», "Как две сестрички", «Ух ты, Красотки!!!👍», - пишут в комментариях.

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