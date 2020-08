View this post on Instagram

Приближаем выходные новыми трюками!🏄🏻‍♂️🏄🏻‍♀️Сплоченные, смелые, отважные, амбициозные! Горжусь моими героями @allavictoriyakirkorova @martinkirkorov ❤️ И вот так дружно держим курс в новую школу! Уже через пару дней будем знакомиться с новыми классами🤩 Мы готовы! Греция, конечно, нас зарядила на все 💯% @timatiofficial и @maximos_the_fresh подарили новую страсть💥 а в гостях у @iliaskokotos @eloundapeninsula - просто рай 🏝