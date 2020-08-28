Российский поп-исполнитель Филипп Киркоров поделился невероятным видео со своими детьми

Как передает Politeka.net, ролик появился на странице артиста в Инстаграм. Он записал видео, как его дети, Мартин и Алла-Виктория катались на доске для серфинга. При чем, они стояли на доске вместе. Сначала Алла-Виктория помогла брату встать на ноги, после чего дети отпустили трос и ловили волну без страховки. Стоит отметить, что периодически было слышно детский крик, но дети все равно выполнили трюк и поймали волну.

«Приближаем выходные новыми трюками! Сплоченные, смелые, отважные, амбициозные! Горжусь моими героями. И вот так дружно держим курс в новую школу! Уже через пару дней будем знакомиться с новыми классами. Мы готовы! Греция, конечно, нас зарядила на все 100%», - сообщил гордый отец.

За несколько часов его видео посмотрели более 170 тысяч раз. В комментариях деткам оставили массу приятных слов и комплиментов.

«Какие они умнички!!! Мне даже страшно смотреть, не то чтобы попробовать повторить такое», «Герои», «Бесстрашные котятки», «Молодцы детки Ваши!», «Довольно смело», «Класс», «Какие смелые и дружные!», «Офигеть!», «Это просто круто молодцы!», «Какие они молодцы!», - пишут пользователи сети.

Напомним, что Киркоров в одних плавках сверкнул подкачанной фигурой, Ивлеева оценила.

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