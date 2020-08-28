Російський поп-виконавець Філіп Кіркоров поділився неймовірним відео зі своїми дітьми

Як передає Politeka.net, ролик з'явився на сторінці артиста в Instagram. Він записав відео, як його діти, Мартін і Алла-Вікторія каталися на дошці для серфінгу. При чому, вони стояли на дошці разом. Спочатку Алла-Вікторія допомогла братові встати на ноги, після чого діти відпустили трос і ловили хвилю без страховки. Варто відзначити, що періодично було чутно дитячий крик, але діти все одно виконали трюк і зловили хвилю.

"Наближаємо вихідні новими трюками! Згуртовані, сміливі, відважні, амбітні! Пишаюся моїми героями. І ось так дружно тримаємо курс в нову школу! Вже через пару днів будемо знайомитися з новими класами. Ми готові! Греція, звичайно, нас зарядила на всі 100%», - повідомив гордий батько.

За кілька годин його відео подивилися понад 170 тисяч разів. У коментарях діткам залишили масу приємних слів і компліментів.

"Які вони розумнички!!! Мені навіть страшно дивитися, не те, щоб спробувати повторити таке", "герої", "безстрашні кошенята", "молодці дітки Ваші!", "Досить сміливо», "Клас", "які сміливі і дружні!", "Офігеть!", "Це просто круто молодці!", "Які вони молодці!» ,- пишуть користувачі мережі.

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