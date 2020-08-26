Российский исполнитель Филипп Киркоров удивил жаркими танцами с мулаткой

Как передает Politeka.net, у себя в сторис в Инстаграм певец опубликовал отрывки из своих старых песен. Артист решил напомнить своим поклонникам, каким он был в 90-х годах, и каким он стал сейчас.

Первым Киркоров опубликовал отрывок из клипа 1998 года «Салма». На кадрах кучерявый и молодой Киркоров влюбляется в мулатку и посвящает ей песню. Артист зажигает с красоткой и весело танцует.

«Тебя звали Салма, как розовый остров

в загадочной стране», - поет артист.

После этого Киркоров вспомнил 2001 год и песню «Ночной порой». Исполнитель стоял на сцене. У него были выпрямленные волосы, которые к этому времени он успел обстричь.

«Ночной порой образ твой манит меня за собой, сердце мое…», - поет артист.

Кроме этого, Киркоров поделился архивным снимком, на котором он кучерявый сидит на пресс-конференции в вязанном зеленом свитере. Стоит отметить, что выглядит артист очень молодо. Именно в это время он был мужем Аллы Пугачевой.

В самом конце Филипп опубликовал отрывок из своего нового клипа «Ролекс», и продемонстрировал свой новый имидж. Как известно, ради популярности Киркоров стал читать реп и копировать молодежный стиль.

Напомним, что поседевший Киркоров впечатлил необычными талантами своих детей, кадры облетели сеть: «Будущие чемпионы».

Как сообщала Politeka, Киркоров в плавках устроил безумные развлечения на глазах у детей: «Обалдеть, когда такое увидишь».

Также Politeka писала, что Киркоров в одних плавках сверкнул подкачанной фигурой, Ивлеева оценила.