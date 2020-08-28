Филипп Киркоров поздравил с днем рождения актрису, резидентку "Comedy Woman", Марину Федункив

Как передает Politeka.net, на своей странице в Инсташграм Король российской эстрады по этому поводу опубликовал видео, в котором целует руку актрисы.

«Целую руки самой обворожительной даме @marina_phedunkiv 😍Марина, с днём рождения!🥳 Обожаю тебя и твой оптимизм! Пусть у тебя всегда в жизни будет «дорого, богато и можно без сдачи», - написал Киркоров.

Марина Федункив среди прочего славится тем, что никогда не обходит стороной личность Ольги Бузовой. Звезда уже неоднократно записывала видео-пародии на певицу.

Недавно на презентации клипа бойфренда телеведущей DAVA и российского поп-короля Филиппа Киркорова на песню "РОЛЕКС" Федункив публично заявила, что Ольге Бузовой с ее внешностью лучше не разговаривать, чтобы окружающие просто любовались ее красотой. В ответ певица только посмеялась и уточнила, что не только уже много лет ведет шоу, где их приходится постоянно говорить, но и поет.

Перепалка артисток затянулась тогда на сцену вышел Филипп Киркоров. Артист разделил знаменитостей, забрал микрофон и попросил их не ссориться.

Ранее Марина Федункив высмеяла ИТ-проект Бузовой, которая заявил о создании собственной криптовалюты «бузкоин».

"Ольга Бузова объявила о том, что в ближайшее время собирается организовать выпуск собственной криптовалюты. Я, как амбициозная женщина, воодушевленная этим смелым прожЭктом, решила поддержать отечественных новаторов и выпустить свою форму КРЕПКОвалюты «Федрубль». Федрубль — это первая в мире валюта подкреплённая мукой! С ее помощью вы сможете приобретать как билеты на мои выступления так и товары первой необходимости, или просто перекусить ей в дороге" — написала актриса.

Напомним, что поседевший Киркоров впечатлил необычными талантами своих детей, кадры облетели сеть: «Будущие чемпионы».

Как сообщала Politeka, Киркоров в плавках устроил безумные развлечения на глазах у детей: «Обалдеть, когда такое увидишь».

Также Politeka писала, что Киркоров в одних плавках сверкнул подкачанной фигурой, Ивлеева оценила.