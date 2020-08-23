53-летний российский певец Филипп Киркоров сверкнул постройневшей фигурой на турецком курорте

Как передает Politeka.net, артист опубликовал свежее фото у себя в Инстаграм. На фото исполнитель лежал на диване рядом со столом, на котором красовались остатки еды. На Киркорове были одни плавки, что дало фанатам возможность рассмотреть его подкачанную фигуру. Стоит отметить, что на свой возраст Киркоров находится в отличной физической форме.

«Я султан. Тус», - подписал фото певец.

За час фото певца собрало почти 20 тысяч лайков. Не сдержалась и оценила фото исполнителя российская звезда Настя Ивлеева. В комментариях поп-королю оставили массу приятных отзывов.

«Атлет», «Ого-го тело», «Хорошо отдыхаете», «Огонь», «Настоящий Султан!», «Постройнел», «Филипп, я в шоке. Просто мальчик-огонь!», «Вот это кайф», «А можно в ваш гарем?», - пишут пользователи сети.

Как известно, Филипп отдыхает на море со своими детьми Мартинном и Аллой-Викторией. Перед тем как попасть на курорт, певцу взяли тест на китайский вирус. Процессом тестирования он поделился у себя в Инстаграм.

«Когда не хочешь привлекать внимание, но это у вас в крови», - игриво подписал видео эпатажный артист.

Напомним, что шальной Киркоров в обтягивающих плавках впечатлил Могилевскую и любовника Бузовой: "На кураже!".

Как сообщала Politeka, поседевший Киркоров впечатлил необычными талантами своих детей, кадры облетели сеть: «Будущие чемпионы»

Также Politeka писала, что Филиппа Киркорова заставил кричать накаченный красавчик: "Штаны не замочил?"