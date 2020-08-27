Российская балерина Анастасия Волочкова попала в новый скандал во время отдыха в Турции

Об этом звезда рассказала в своем посте, размещенном в Инстаграм, пишет Politeka.net. (Чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы)

Звезда позировала в пляжном салатовом платье, выставив вперед ножку в необычных шлепках. Завершили образ звезды очки, которыми она закрыла глаза от солнца.

Артистка стояла возле мягкой мебели и у стола с нарезанными фруктами в тарелках.

Волочкова рассказала, что с ее карт снимают деньги службы приставов. При этом звезда подчеркнула, что делается это без объяснения причин.

"Возмущению моему нет предела!... В сегодняшнем случае это снятие значительной для меня суммы денег уже со счета другого банка. Причем тех денег, которые незаконно у меня были сняты в апреле, а после моего обращения в суд и победы возвращены мне", - подчеркнула артистка.

Анастасия возмущается тому, что никто не разбирается в законности списывания средств.

"Конечно, на известных и публичных людях удобнее устраивать эту показуху. И ведь не дозвониться до этих приставов! Ни один из указанных телефонов НЕ ДЕЙСТВИТЕЛЕН!", - отметила Волочкова.

Однако балерина сообщила, что не собирается заканчивать свой отдых, ведь у нее есть на руках решение суда о незаконности списания средств.

"Вторничное снятие той же суммы я считаю беспределом!", - возмутилась артистка.

В итоге звезда пообещала разобраться во всем:

"Я не оставлю эту ситуацию. Мне ведомо, что многие люди попадают в такие ситуации... Сейчас такое сложное время! У многих нет работы и возможности зарабатывать деньги! А Вы грабите без соблюдения закона. У Вас совесть есть?! Или чувство стыда за содеянное..😝🤮".

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