Скандальная российская балерина Анастасия Волочкова огорошила кадрами с отдыха на море

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Instagram знаменитости.

«Невероятные эмоции!!!🙏🌺❤️ Получать цветы в море!!! 🙏 Это так прекрасно быть любимой», - говорится в сообщении.

Обратим внимание, что на опубликованной фотографии Волочкова позирует в одном купальнике, прикрыв пикантное место при помощи букета цветов. Однако пользователи сети не смогли отреагировать на выходку балерины.

Как известно, она закрыла возможность комментировать свои фотографии, поскольку ее чрезмерного критиковали и обвиняли в хвастовстве.

Как сообщалось ранее, 44-летняя российская балерина Анастасия Волочкова впечатлила нескромным видом рядом с мужчиной.

Так, Волочкова предстала в миниатюрных джинсовых шортиках и красной рубашке, завязанной на животе. Балерина позировала рядом с турком, положив руку ему на плечо. По всему, Анастасия крепко уцепилась в мужчину, нахваливая его внимание и кулинарный талант.

При этом на столе перед Волочковой стоят блюда с кучей зелени. Стоит отметить, в то время, как турок предстал на фото в защитной маске, Анастасия решила показать свое лицо без нее.

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