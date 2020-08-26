Скандальная российская балерина Анастасия Волочкова поразила нескромной позой в гамаке

Как передает Politeka.net, свежее фото появилось в Инстаграм артистки. Волочкова, в привычной для себя манере раскорячилась не в самом подходящем месте. Балерина известна тем, что садится на шпагат везде, где только бывает. Сама артистка считает это своей фишкой, но коллеги и общественность смеются над ней.

В этот раз балерина превзошла себя. Она была одет в микро-бикини, которое едва прикрывало интимные места. Сверху артистка надела дырявую кофту, через которую просматривался купальник. Волочкова залезла в гамак и села на шпагат прямо в нем. Стоит отметить, что такой трюк достаточно небезопасный.

«Прекрасное начало дня», - подписала снимок звезда, спрятав свое лицо за солнцезащитными очками.

Как известно, у Волочковой ограничены комментарии, поэтому поклонники не смогли оставить отзывы о новом вульгарном шпагате звезды. При этом за час ее фото собрало более тысячи лайков.

Ранее мы писали, что Анастасия Волочкова не упустила возможности сверкнуть своим фирменным шпагатом во время отдыха возле бассейна. Она была одета в ярко-желтый купальник, трусики которого больше похожи на шорты.

Напомним, что Волочкова в бикини поразила снимком, любовник порадовал прямо в море: «Это так прекрасно…».

Как сообщала Politeka, покрасневшая Волочкова посветила обвисшим бюстом перед известными артистами: "Такого точно не ожидали".

Также Politeka писала, что взбалмошная Волочкова натянула плавки до предела, чуть не засветив срамоту: "Люблю дарить...".