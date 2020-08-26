Скандальная российская балерина Анастасия Волочкова поразила нескромной позой в гамаке
Как передает Politeka.net, свежее фото появилось в Инстаграм артистки. Волочкова, в привычной для себя манере раскорячилась не в самом подходящем месте. Балерина известна тем, что садится на шпагат везде, где только бывает. Сама артистка считает это своей фишкой, но коллеги и общественность смеются над ней.
В этот раз балерина превзошла себя. Она была одет в микро-бикини, которое едва прикрывало интимные места. Сверху артистка надела дырявую кофту, через которую просматривался купальник. Волочкова залезла в гамак и села на шпагат прямо в нем. Стоит отметить, что такой трюк достаточно небезопасный.
«Прекрасное начало дня», - подписала снимок звезда, спрятав свое лицо за солнцезащитными очками.
Как известно, у Волочковой ограничены комментарии, поэтому поклонники не смогли оставить отзывы о новом вульгарном шпагате звезды. При этом за час ее фото собрало более тысячи лайков.
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Ранее мы писали, что Анастасия Волочкова не упустила возможности сверкнуть своим фирменным шпагатом во время отдыха возле бассейна. Она была одета в ярко-желтый купальник, трусики которого больше похожи на шорты.
Напомним, что Волочкова в бикини поразила снимком, любовник порадовал прямо в море: «Это так прекрасно…».
Как сообщала Politeka, покрасневшая Волочкова посветила обвисшим бюстом перед известными артистами: "Такого точно не ожидали".
Также Politeka писала, что взбалмошная Волочкова натянула плавки до предела, чуть не засветив срамоту: "Люблю дарить...".