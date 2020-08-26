Скандальная российская балерина Анастасия Волочкова предстала в бикини

Звезда сейчас отдыхает в Турции, каждый день хвастаясь в Инстаграм своим времяпровождением, передает Politeka.net. Так, артистка опубликовала фото на берегу моря.

Волочкова предстала в розовом бикини, которое едва скрывало интимные места. Толстые бретельки с золотыми вставками натянулись благодаря тяжести груди: "Ничего себе, какая распутница".

Плавки были малы и даже не засветились на фото, зато были видные округлые бедра Анастасии.

Различные украшения дополнили образ.

Балерина приняла необычную позу, задрав ножки и прижав к себе. Носочки, как всегда, были вытянутыми.

Волосы красотки были мокрыми, вероятно после недавнего купания на закате.

"Прекрасный вечер.❤️ Перед выступлением.🩰🌺", - подписала фото звезда.

За пять минут пост собрал более 200 лайков и ни одного комментария, ведь Анастасия давно отменила эту возможность. Стоит отметить, что причиной закрытия комментариев стал наплыв хейтеров, которые всегда нелицеприятно высказывались о Волочковой.

Напомним, Анастасия Волочкова предстала в полный рост в белом пляжном мини-платье, натянутом поверх бикини, с огромной красной матрешкой спереди.

Настя стояла возле мольберта, на котором была прицеплена листовка с ее концертной программой.

Ранее сообщалось, что Анастасия Волочкова позировала в одном купальнике, прикрыв пикантное место при помощи букета цветов. Звезда стояла по колено в море.

«Невероятные эмоции!!!🙏🌺❤️ Получать цветы в море!!! 🙏 Это так прекрасно быть любимой», - говорится в сообщении.

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