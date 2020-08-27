"На пуантах стоять не может"

44-летняя российская артистка Анастасия Волочкова, чей расцвет в балете, очедивно, уже прошел, снова стала поводом для насмешек

Как передает Politeka.net, в сети Волочковой припомнили самые ужасные моменты из ее последних выступлений. Кадры были опубликованы в Инстаграм.

Балерина выглядит неуклюжей, а ее телодвижения - корявыми - будто и не танец вовсе, а только мучительные потуги его изобразить.

"остановись, мгновенье, ты ужасно!😱🤦‍♀️😆 #волочкова #волочкованебалет #анастасияволочкова", - говорится в сообщении.

Пользователи бурно отреагировали на пост, акцентируя внимание не только на "таланте" Волочковой, но еще и на ее внешнем виде.

"Она на пуантах стоять не может. Заваливается. На кастрюль-шовах коряво, но как-то держалась. А сейчас вообще никак. И зачем мужик в маске на сцене? И она только за стул держалась и ногами махать пыталась. Лебедь это вообще нонсенс. Она на пуантах шагу нормально сделать не может. Всё, это конец Стасяна"

"Сракицкой надо задуматься о новой работе🤔" - "думаю, она скоро не сможет выступать. чем будет кормиться сракицкая?" - "скандальные шоу остались💁‍♀️"

"Ритуальные танцы африканских народов🤦‍♀️🤦‍♀️🤦‍♀️.Сама грация,🐄"

"Раз уж платье тащила с собой, чего было веер не закинуть, знала ведь, что танцевать будет или таак с лолой собиралась, забыли... а этот лебедь в вонючих белых подштанниках 😬😏...ну позорище жеж,как всегда🤷🏽‍♀️🙄🤪"

"Всегда ноги полусогнуты..зачем она себя мучает..ведь запомним мы ее именно такой ..а не той девушкой,которая танцевала в БТ"

Ранее мы сообщали, Волочкова засветила татуировку на запястье, которую ей набивал тот же монах под Бангкоком, что и голливудской звезда Анджелине Джоли.

На фото балерина предстала в мини-платье, накинутом поверх бикини - артистка отдыхала в Турции.

Напомним, неугомонная Волочкова сверкнула своим бесстыдством в микро-бикини: "Ничего себе..."

Также Politeka сообщала, Волочкова сверкнула исхудавшими ногами в шерстяных сапогах