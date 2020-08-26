Судебному процессу бывших супругов Анджелины Джоли и Брэда Питта нет конца 

Недавно голливудская актриса попросила об отводе судьи ведь, по ее мнению, тот симпатизировал Питту. Однако верховные инстанции отказали Джоли. 

Все же артистка продолжает затягивать дело, пытаясь "нарыть" на экс-мужа очерняющую его информацию. Таким образом, актриса собирается разрушить образ "хорошего парня" и надеется, что приговор будет вынесен в ее пользу. 

На данный момент Энджи держит в рукаве два козыря против экс-супруга. Так, по сообщениям источников зарубежных изданий, звезда напомнит всем о судебном разбирательстве Брэда с французским дизайнером. Последняя обвиняет актера в плагиате ее интерьеров. Стоит отметить, что дизайнер выиграла первое слушание. 

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Анджелина Джоли — дама не робкого десятка. Во время съемок в фильме «Мистер и миссис Смит» она использовала серьезный козырь, чтобы завоевать сердце Брэда Питта❤️. Подробности по ссылке в шапке профиля!👆🏻✨ #звезды #знаменитости #брэдпитт #анджелинаджоли #джолипитт

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Во втором случае Питт связан с непригодными к проживанию домами в Орлеане. Так, бывший муж жены пообещал после урагана построить за свой счет жилье пострадавшим. В результате было сэкономлено на материалах и люди стали жаловаться на плесень и разрушения.

На актера был подан коллективный иск, посчитав его причастным к некачественному строительству.

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Анджелина Джоли и Брэд Питт ходят на парную терапию, чтобы наладить отношения.☺️😛🥰 Брэд Питт и Анджелина Джоли расстались почти четыре года назад, но по-прежнему поддерживают связь, преимущественно из-за общий детей — 18-летнего Мэддокса, 16-летнего Пакса, 15-летней Захары, 14-летней Шайло и 12-летних двойняшек Вивьен и Нокса. По словам инсайдера из окружения пары, Питт и Джоли ходят на совместную терапию, которая помогает им гасить конфликты. Напомним, что 56-летний Питт и 45-летняя Джоли были вместе 12 лет. Осенью 2016 года актриса подала на развод. Незадолго до этого в прессу просочилась информация, что во время полета на частном самолете Питт, находясь в состоянии алкогольного опьянения, ударил Мэддокса. Актеры не стали комментировать эти слухи, однако недавно Джоли призналась, что решила разойтись с мужем ради благополучия своей семьи. «Это было правильное решение», — рассказала актриса. Сейчас супругам удалось наладить отношения. Они поселились недалеко друг от друга, чтобы Питт мог навещать детей и забирать их к себе в любое время. Желаем им мира и добра 😘🙏

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Ранее сообщалось, что Анджелина Джоли с дочкой, Вивьен, попали под прицелы камер папарацци. Обе  катили тележку с канцелярскими товарами из магазина.

Звезда была одета в черное длинное платье с оголенными плечами и черную маску. Вивьен надела мальчишескую футболку и шорты. 

Ранее сообщалось, что Анджелина Джоли призналась, как провела режим самоизоляции с детьми. По словам звезды, ей нравился хаос в доме и она была счастлива. 

Напомним, что новый двойник Анджелины Джоли ошарашила схожестью с экс-женой Питта: "Лучше оригинала".

Как сообщала Politeka, Анджелина Джоли удивила новым признанием о детях Питта: "Сложнее всего было...".

Также Politeka писала, что мама Брэда Питта разгневала Анджелину Джоли, все подробности скандала: «Не может простить».