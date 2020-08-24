Известная голливудская актриса Анджелина Джоли раскрыла детали своей самоизоляции 

Звезда проводила время на карантине вместе со своими шестью детьми. Скучать звездной красотке не приходилось, ведь кроме подростков в доме живет много животных: от собак до ящериц. 

В интервью Джоли призналась, что мечтала об уютном доме, наполненном детьми и животными. К слову, последние появились именно благодаря детям, которые просили завести живность. К тому же это учит ребятишек ответственности. 

Энджи рассказала, что не из тех людей, которые любят расслабляться, ведь она любит хаос. Последний и был во время самоизоляции.

"Шестеро детей, собаки, мячи повсюду и тому подобное. Просто мне нравится быть обычным человеком и смеяться над всем этим», - рассказала артистка. 

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Актриса отметила, что она успешно сочетала в себе заботливую маму, организатора развлечений и подругу для каждого из детей. 

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Отметим, что в организаторских делах звезде помогала дочь Захара. 

Сложнее всего было устроить учебный процесс для детей, после которого Джоли позволяла детям отдохнуть. 

Напомним, Анджелина Джоли запрещает детям общаться с дедушкой и бабушкой по отцовской линии.

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Отношения голливудской актрисы с бывшей свекровью оставляют желать лучшего. Последней каплей стала статья, написанная матерью Брэда Питта для одного из американских изданий, в которой она нелицеприятно высказалась по поводу однополых браков. 

Звезда поддерживает ЛГБТ-сообщество, поэтому слова матери Брэда Питта она приняла на свой счет. 

К тому же в сети давно ходят слухи, что дочь известных актеров, Шайло хочет сменить пол. 

Напомним, что худющая Джоли в траурном платье напугала внешним видом на прогулке с сыном: «Малефисента отдыхает».

Как сообщает Politeka, Анджелина Джоли забыла о белье и без стеснения появилась на улице, жаркие кадры: "Королева".

Также Politeka писала, что отчаянная Джоли приняла скандальное решение во время развода, Питту несдобровать: "Удар ниже пояса".