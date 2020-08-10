Стюардесса из России вызвала ажиотаж в сети ярким косплеем, скопировав образ Анджелины Джоли в фильме "Малефисента"

Девушка поделилась роликом в своем микроблоге в Инстаграм, передает Politeka.net (чтобы посмотреть видео, проскролльте вниз). Грим с бледным лицом, красной помадой и выдающимися скулами, который один в один совпадает с тем, что показан в фильме, знаменитые черные рожки, а также удачный монтаж сделали этот ролик хитом.

"Как вам?🙈❤️ По-моему вышло круто 😍", - спросила стюардесса мнение пользователей.

Комментирующие пришли в полный восторг, засыпав девушку комплиментами: и ее красоте, и таланту.

"Миленькая такая Малефисента получилась))"

"Эмм, я всегда думал что в том фильме снималась Джоли, а выходит, что это была Alenastewardess💁🏼‍♂️"

"Это просто бомба какая схожесть🔥"

"Один в один😍😍"

"Не отличить!!!😻😻"

"Очень круто! Но, я хочу больше стервозности во взгляде, а ты кукольная😁"

"Ну просто как две капли😍😍 нереально красивая 👍💋"

"Русская Малефисента 100%😍🙈"

"Отправила Анджелине-то??🔥😍"

"Лучше оригинала даже 🔥"

Ранее мы сообщали, в сети обсуждают смертельно худую Джоли, вышедшую на прогулку с сыном. Актриса была одета в черное бесформенное платье на бретельках, которое оголило ее руки. Кроме этого, она надела необычную защитную маску, на которой были изображены стрелки.

Стоит отметить, что особое внимание поклонников привлекли руки звезды, которые были похожи на руки старой изможденной женщины. Они выглядели как руки ведьмы из фильма, в котором снималась звезда. Правда, Малефисента отдыхает по сравнению с нынешним видом актрисы. Ноги Джоли тоже выглядели очень худыми.

Напомним, что Анджелина Джоли напугала траурным видом на прогулке с дочкой, сеть кипит: «Как бабка».

Как сообщала Politeka, болезненно худую Джоли в бесформенной одежде засняли на прогулке с сыном: «Красоты уже нет».